La tècnica de respiració senzilla que ajuda a reduir l'estrès i a protegir el cor

L’estrès no és només una sensació incòmoda: també té conseqüències físiques directes. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) el defineix com un estat de preocupació o tensió mental provocat per una situació difícil, i recorda que pot afectar la capacitat de concentració, alterar el son i la gana, generar molèsties gàstriques o provocar irritabilitat. Tot i que és una resposta natural del cos davant d’amenaces, la seva persistència pot perjudicar greument la salut.

De fet, la Guia Europea de Prevenció Cardiovascular ja l’inclou com un factor de risc per a la salut cardíaca. Les tensions constants activen el sistema nerviós simpàtic, fet que pot derivar en un augment de la freqüència cardíaca i la pressió arterial, així com en vasoconstricció coronària. “Hi ha mecanismes que produeixen una sèrie de canvis químics característics”, explica la psicòloga Julia Vidal, experta en ansietat i membre del Consell d’Experts de la Fundació Espanyola del Cor.

Davant d’aquesta realitat, el cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit a través del seu compte d’Instagram (@doctorrojass) una pràctica de respiració que considera clau per reduir l’estrès: el sospir fisiològic. Aquesta tècnica, batejada així pel neurocientífic Andrew Huberman de la Universitat de Stanford, consisteix a fer una inspiració profunda seguida d’una segona més breu pel nas i, a continuació, una llarga exhalació per la boca. Rojas recomana repetir l’exercici tres vegades per notar els efectes.

Segons el cardiòleg, aquest gest tan simple “calma el cos i la ment mitjançant l’estimulació del sistema vagal, disminueix la freqüència cardíaca, millora la sensació d’estrès i ansietat de manera instantània, afavoreix el son i el descans i ajuda a recuperar-se del treball intens, la vida quotidiana o l’entrenament físic”.

Per tal de reduir l’impacte de l’estrès, l’OMS també aconsella mantenir una rutina diària estructurada, amb activitats programades que facin sensació de control. Establir horaris regulars per menjar, conviure amb la família, fer exercici o gaudir d’activitats lúdiques pot contribuir a mantenir l’equilibri emocional i protegir la salut del cor.