Si et poses els auriculars així, pots estar posant en risc la teva salut

Quan escoltem música, fem una trucada o participem en una reunió virtual, moltes vegades optem per posar-nos només un auricular per mantenir l’altre costat “lliure”. Aquesta pràctica aparentment inofensiva pot semblar còmoda o pràctica, però els especialistes en salut auditiva alerten que portar només un auricular pot tenir conseqüències negatives, especialment si es repeteix durant períodes prolongats.

Com també passa amb les persones que utilitzen audiòfons, el nostre cervell està dissenyat per rebre informació auditiva d'ambdues oïdes. Quan interrompem aquest equilibri, forcem una sobrecàrrega d’un costat que pot alterar la manera com percebem els sons, afectant la nostra localització sonora i fins i tot el nostre rendiment mental.

Localització i comprensió: per què escoltar només amb un auricular pot ser contraproduent

Un dels principals inconvenients de portar només un auricular és la pèrdua de la capacitat de localitzar correctament els sons. El cervell humà utilitza la diferència de temps i intensitat amb què un so arriba a cada oïda per determinar d’on prové.

Si només utilitzem un auricular, trenquem aquest equilibri, i ens costa més detectar l’origen dels sorolls, especialment en entorns amb molt moviment, com al carrer o en una oficina.

Aquest fet pot tenir conseqüències pràctiques. Per exemple, si vas caminant i escoltes música només per una orella, pots no adonar-te de la presència d’un vehicle que s’apropa per l’altre costat. La percepció espacial queda alterada, i això pot posar en risc la teva seguretat.

A més, en situacions com trucades o reunions per videoconferència, portar un sol auricular pot dificultar la comprensió del discurs. El so es percep amb menys claredat, sobretot si hi ha soroll ambiental.

A llarg termini, això incrementa l’esforç cognitiu necessari per entendre, provocant fatiga mental i auditiva. Això es coneix com a “escolta forçada”, una situació en què, encara que tècnicament escoltes, el cervell ha de fer un esforç extra per desxifrar els sons que rep.

Efectes sobre la salut auditiva i el benestar general

Escoltar amb un sol auricular de forma habitual també pot provocar un desequilibri auditiu. Això passa perquè una sola oïda rep constantment l’estimulació sonora, mentre que l’altra es manté en repòs.

Aquesta situació pot afavorir una pèrdua d’estimulació auditiva en un costat, el que s’ha identificat en alguns estudis com una possible causa de degeneració del nervi auditiu no estimulat, un fenomen conegut com privació auditiva.

A més, quan utilitzem només un auricular, tenim tendència a pujar el volum per compensar la manca de percepció estèreo. Aquest augment de volum pot acabar danyant l’oïda que rep tot el so, incrementant el risc de sorolls interns o acúfens (tinnitus) i de pèrdua auditiva prematura.

També és important considerar l'efecte sobre l’equilibri emocional. L’ús constant d’un sol auricular pot generar una sensació d’aïllament o desconexió amb el nostre entorn. En entorns socials o laborals, això pot influir negativament en la nostra capacitat d’atenció, participació i comunicació efectiva.

Els experts recomanen utilitzar auriculars que permetin una audició binaural (és a dir, per les dues orelles) i regular el volum a un nivell moderat. També és preferible triar auriculars de qualitat, amb cancel·lació de soroll, per evitar haver de pujar massa el volum per sobreposar-se al soroll ambiental.