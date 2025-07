Un gen que fa incurables les infeccions es propaga per tot el món

Preocupació del món científic. Un estudi internacional ha alertat que un gen denominat "npmA2" té capacitat per dotar els bacteris perillosos d'una resistència total a antibiòtics, la qual cosa implicaria que les infeccions siguin pràcticament incurables. Aquest element s'estaria propagant per tot el món, tal com apunta la investigació liderada per la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

"El gen és com un fantasma: gairebé ningú sap de la seva existència i, sense fer soroll, ha començat a aparèixer en diferents parts del món i en bacteris que ja són difícils de controlar", ha explicat Bruno González-Zorn, catedràtica de Sanitat Animal de la UCM i director de l'estudi.

El gen "npmA2", un cavall de Troia

Segons els resultats, publicats aquest dimecres a la revista científica Nature Communications, aquest gen gairebé desconegut s'està estenent a través d'hospitals i granges, generant una mena de "superbacteris" que són impossibles de tractar. Els investigadors ja n'han detectat soques en sis països i en mostres humanes, animals i ambientals, fet que confirma la propagació mundial.

Per a la investigació, els experts han analitzat gairebé dos milions de mostres bacterianes, la qual cosa ha permès confirmar que aquest gen actua com un "passaport genètic" que viatja en un fragment mòbil. Això exerceix com una mena de cavall de Troia que s'incrusta en diferents bacteris, un fet que suposa un risc important.

Una nova era d'infeccions mortals

Hi ha diversos bacteris habituals en què s'ha detectat aquest gen. Els investigadors han posat com a exemple el bacteri Clostridioides difficile que causa greus infeccions intestinals o l'Enterococcus faecium que és responsable de contagis hospitalaris amb una taxa de mortalitat del 30% a l'Estat. "El gen converteix aquestes infeccions en pràcticament incurables", apunta Carlos Serna, coautor de l'estudi.

Amb aquest panorama, quina és la solució? Els autors han subratllat que la clau es troba en la investigació de noves estratègies per combatre les infeccions i la vigilància de l'ús d'antibiòtics es converteix en un element d'urgència. "Si no actuem ja, ens aboquem a una era on una simple infecció tornarà a ser mortal", ha advertit el director de l'estudi.