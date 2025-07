Uns bacteris del nostre intestí causen una de les malalties que més morts provoca al món

Un estudi liderat pel Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) revela que el propionat d'imidazol, una molècula produïda pels bacteris intestinals, provoca ateroesclerosi, una malaltia que pot desencadenar l'obstrucció de les artèries que causa els infarts o accidents cerebrovasculars.

Després de 15 anys d'investigació l'equip del CNIC ha publicat aquest dimecres en la revista Nature que el propionat d'imidazol (ImP) es troba en la sang en les persones amb l'ateroesclerosi activa. Aquesta molècula interactua amb els glòbuls blancs i desencadena una reacció inflamatòria en les artèries, que promou l'acumulació de plaques de greix.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort global i solen originar-se en l'ateroesclerosi, un enduriment i estrenyiment de les artèries per inflamació i acumulació de greix en la paret arterial. Encara que es controlen factors causals com a colesterol, hipertensió o tabaquisme, la detecció precoç de la malaltia és necessària.

El propinat d'imidazol “està produït exclusivament per bacteris de l'intestí”, explica Annalaura Mastrangelo, investigadora del CNIC i primera autora de l'estudi. El rellevant d'aquesta investigació, destaca, és que “detectar aquest marcador en sang representa un gran avantatge atès que les proves actuals requereixen tècniques d'imatge avançada complexes i costoses que no estan cobertes per la seguretat social".

Iñaki Robles-Vera, també primer autor de l'estudi, explica que l'ImP no només apareix en la sang de les persones amb la malaltia desenvolupada, sinó que és el causant d'aquesta. David Sancho, cap del laboratori d'Immunobiologia i líder de l'estudi, agrega que aquests resultats "obren noves possibilitats per al diagnòstic precoç i el tractament personalitzat i d'hora de l'ateroesclerosi".

Així, en lloc de centrar l'anàlisi de les malalties cardiovasculars en factors clàssics com el colesterol, es podria analitzar la presència d'ImP en sang com a senyal de risc.

Un estudi fet amb 4.000 voluntaris

L'estudi ha comptat amb el suport de la Fundació “la Caixa”, del Consell Europeu d'Investigació i de l'Agència Estatal d'Investigació. A més, s'ha pogut fer a partir de l'estudi de més de 4.000 casos de voluntaris del Banc Santander que es van oferir per col·laborar.

El 63% dels participants sense malalties aparents d'entre 40 i 55 anys, dones i homes, van mostrar senyals d'ateroesclerosi, en la seva primera avaluació. Aquesta condició progressa ràpidament, i encara que històricament es considerava irreversible, s'ha vist que pot millorar si es modifiquen els hàbits de vida (dieta, exercici, somni reparador, etc.) i es controlen factors de risc com el colesterol alt i la hipertensió de manera primerenca.

A més, factors com l'obesitat, la resistència a la insulina i nivells elevats de triglicèrids també estan vinculats amb l'avanç de la malaltia, fins i tot en persones amb colesterol normal. De fet, el nou treball mostra que els nivells en sang de propionat d'imidazol són més baixos en les persones amb una dieta rica en verdures, fruites, cereals integrals, peix, te i lactis baixos en greix.