El temps d'aquest dijous 4 de desembre de 2025: núvols arreu i precipitacions a set comarques

El temps d'aquest dijous 4 de desembre de 2025 estarà marcat per les nuvolades que afectaran tot el país i la precipitació, que es pot donar en forma d'aiguaneu en alguns punts de l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès. D'altra banda, a la tarda, es preveuen pluges a l'Alt Empordà, en especial, al voltant de Figueres.
Catalunya arribarà a la matinada amb el cel enteranyinat per bandes de núvols alts i mitjans. A partir del matí i fins a mitja tarda, segons el Meteocat, els núvols mitjans i baixos travessaran Catalunya d'oest a est. D'aquesta manera el cel quedarà molt ennuvolat sobretot a la meitat oest del país. A partir d'aleshores, els núvols s'esvairan, sobretot al litoral del país. A les darreres hores del dia, però, els núvols tornaran altra vegada a les comarques de l'oest i el nord.
La precipitació matinal serà al Pirineu occidental i el Meteocat "no descarta" que es desplaci a punts del litoral central al migdia. A tarda, també hi podria haver pluja al Pirineu que es repetiria, també, al vespre a la zona del Prepirineu occidental. Es preveu que la intensitat sigui feble i que s'acumulin quantitats escasses. La cota de neu estarà rondant els 1.200 metres i, al final de la jornada, baixarà als 1.000 metres a la banda nord del Pirineu.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 8 graus de mínima i es preveu arribar als 13 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 12 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'1 grau que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 8 graus de mínima que podran arribar fins als 15 °C segons la previsió.