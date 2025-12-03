Barcelona tindrà un nou vol directe amb Mèxic

Aeromexico ha celebrat aquest dimecres la connexió dels nous vols entre Barcelona i Ciutat de Mèxic que uniran les ciutats a partir del març de 2026, i que ja es van anunciar setmanes enrere. La companyia tindrà sis vols setmanals i el seu vicepresident, Giancarlo Mulinelli, ha assegurat que és "un gran moment" per a l'empresa. La presentació s'ha fet coincidir amb el viatge institucional a Mèxic del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha aprofitat l'acte per defensar l'ampliació de l'Aeroport per facilitar aquestes "connexions amb el món". Illa assegura que és possible fer-ho amb el màxim "respecte" pel medi ambient. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha defensat l'ampliació perquè "significa riquesa i llocs de treball".
El president com l'alcalde no han volgut deixar escapar l'ocasió per enviar un missatge clar davant els dirigents de la companyia. "El món cap a on anem és un món de connexions", ha recordat Illa, que veu en l'ampliació de l'Aeroport del Prat una oportunitat per "obrir" Catalunya al món en dues direccions: "No és només perquè vinguin a visitar-nos, també nosaltres podem sortir a descobrir la riquesa cultural i el dinamisme d'altres indrets".
En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que el creixement de l'aeroport català té més sentit que mai defensar-lo en el context de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que se celebra aquests dies a Mèxic amb Barcelona com a ciutat convidada: "És important per a les editorials de la FIL i per a les pimes".
Les noves freqüències d'Aeromexico arrencaran el 26 de març i la 'temporada' s'allargarà fins al 24 d'octubre. Hi haurà sis vols setmanals, que es tradueixen en 3.000 seients, segons ha detallat el vicepresident de la companyia, Giancarlo Mulinelli. "És molt més que un vol entre Mèxic i Barcelona", ha remarcat el dirigent mexicà, que situa Barcelona com a peça clau de l'aposta de la companyia per Europa: "Hem de seguir creixent i això només serà l'inici de moltes coses més".
Aeromexico ja havia tingut una ruta estable entre Ciutat de Mèxic i Barcelona entre 2007 i 2012 i va arribar a transportar 160.000 passatgers en aquest període. El 2019 la companyia va voler reprendre la connexió, però la pandèmia va fer aturar els plans de la companyia. Amb l'obertura de la nova ruta, la companyia mexicana entrarà en competència amb Emirates, l'única companyia fins al moment que operava entre Barcelona i Ciutat de Mèxic. L'any 2024 el flux de passatgers entre les dues ciutats va ser de 156.000 persones, de les quals 44.000, el 28%, van ser en vols indirectes.
La connexió amb Guadalajara
A banda dels nous vols a Ciutat de Mèxic, el viatge del president de la Generalitat a Mèxic ha servit també per obrir la porta a una nova connexió entre Barcelona i la ciutat de Guadalajara. Es tracta d'una petició directa del governador de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus, que Illa veu també amb bons ulls.
En una trobada aquesta mateixa setmana entre Illa i Lemus a Guadalajara, els dos dirigents van coincidir a destacar la necessitat d'aquesta nova connexió entre Catalunya i Mèxic per enfortir les relacions econòmiques entre els dos territoris. Es tracta, però, d'un "repte" que està encara molt a les beceroles. També ha reclamat la connexió amb Guadalajara, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, que defensa que a la "indiscutible" relació històrica entre els dos països, s'hi suma també una "realitat" econòmica i d'oportunitats.
Mèxic, porta d'entrada a Llatinoamèrica
Just abans de la presentació dels nous vols, el president de la Generalitat ha mantingut també una trobada amb empresaris catalans i mexicans organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Cámara de Comercio Española amb l'objectiu d'intensificar les relacions comercials amb Catalunya. Hi ha participat una cinquantena d'empresaris catalans i, a més del president Illa, Collboni i Santacreu també hi ha participat el president de la Cámara de Comercio Española en México, Antonio Basagoiti.
En aquesta mateixa línia, el president de la Generalitat es reuneix també aquest dimecres amb el Club Català de Negocis, una associació d'empresaris de Ciutat de Mèxic que treballa per enfortir vincles econòmics amb Catalunya. La trobada, de fet, vol incidir en la recerca de noves oportunitats de negoci.
Mèxic és ja el principal destí de les exportacions catalanes a l'Amèrica Llatina, amb un impacte de 2.160,7 milions d'euros el 2024, un 15,5% més que l'any anterior i el 28,3% del total a la regió. I és que en la darrera dècada, les exportacions a Mèxic gairebé s'han duplicat, amb un creixement del 87%.
Els principals productes que arriben a Mèxic procedents de Catalunya són vehicles (26% del total), maquinària (13,1%) i perfumeria i cosmètica (9,5%). Un total de 1.634 empreses catalanes exporten de manera regular al mercat mexicà i prop de 550 empreses catalanes hi tenen filials. Amèrica Llatina, de fet, és una regió clau en l'estratègia del Govern d'internacionalitzar les empreses catalanes davant el context aranzelari actual. També a Catalunya hi ha establertes empreses mexicanes, però amb menor mesura. Actualment n'hi ha una quarantena amb filials establertes a Catalunya.