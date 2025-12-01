Illa crida a aprofitar la FIL per renovar la «fraternitat» entre Catalunya i Llatinoamèrica

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dilluns l'estand de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara , fent una crida a aprofitar el poder cultural de l'esdeveniment per renovar la "fraternitat" entre Catalunya i Llatinoamèrica. És, diu Illa, una "oportunitat històrica" per "recuperar tota l'ambició cultural" que ha fet "grans" Catalunya i Amèrica Llatina. Illa també ha aprofitat el seu discurs inaugural a la FIL per situar la cultura com a via d'escapament davant qui vol aixecar murs i generar odi. A l'acte també ha intervingut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per treure pit de la capitalitat de Barcelona en el sector de l'edició al conjunt d'Espanya.
En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona ha rebut aquest dilluns les claus de la ciutat de Guadalajara (Mèxic) i el reconeixement com a "hoste distingit" en el marc de la Fira Internacional del Llibre (FIL). Collboni ha rebut aquesta distinció de mans de la seva homòloga de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en un acte solemne que ha aplegat uns 200 convidats. Collboni i Delgadillo també han signat un memoràndum d'entesa per a treballar conjuntament en àmbits com el desenvolupament urbà, les polítiques de mobilitat o les de cures, a més de biblioteques o cinema. L'alcalde de Barcelona ha agraït l'acollida com a ciutat convidada especial de la cita literària.
Crítiques per la creació de la beca literària
El viatge de Jaume Collboni a Mèxic ha aixecat polèmica amb Junts i ERC. L'alcalde de Barcelona, que es troba a Guadalajara amb motiu de la Fira Internacional del Llibre, va anunciar la creació de "Narrar Barcelona", una beca de residència d'escriptura internacional per a autors i autores llatinoamericanes, dotada amb 80.000 euros. La iniciativa no ha agradat als partits independentistes: els republicans consideren que és un "Erasmus de tres mesos pagat per l'Ajuntament" i els juntaires diuen que l'alcalde es dedica a "explicar la Barcelona de la Hispanitat".
La proposta ha generat crítiques des dels partits independentistes. Josep Rius, vicepresident de Junts i regidor a Barcelona, ha acusat Collboni "d'explicar la Barcelona de la Hispanitat" en el seu viatge a Mèxic. "Si algú necessita suport és la llengua catalana i els escriptors que escriuen en català", ha sentenciat Rius, en la mateixa línia que el regidor Jordi Martí, que també ha advertit que vetllarà perquè les novel·les sorgides de la beca estiguin escrites en català.
Al seu torn, des d'ERC ha estat Elisenda Alamany qui ha carregat contra la beca. La líder d'ERC a Barcelona ha comparat un turista que no pot entendre Barcelona en pocs dies amb un escriptor que "no pot representar la identitat i l'ànima" de la capital catalana amb un "Erasmus de tres mesos pagat per l'Ajuntament". "Menys estrelletes i més explicar qui som des d'aquí", ha sentenciat Alamany.