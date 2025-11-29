S'inaugura la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara amb Barcelona com a ciutat convidada

La Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara ha obert aquest dissabte les seves portes al món amb un acte multitudinari que ha posat el focus en la participació de Barcelona com a ciutat convidada. Els diferents representants han lloat el paper de la capital catalana en aquesta edició de la fira, una ciutat “oberta i plural” que es construeix “amb llibres” i que fa de la paraula el “territori més fèrtil de la llibertat”. Durant l’acte també ha intervingut l’alcalde Jaume Collboni, que ha destacat que Barcelona ha portat a Guadalajara "el millor de la nostra literatura en català i en castellà”.
El president de la FIL, José Trinidad Padilla, ha dedicat un agraïment a la ciutat de Barcelona, assegurant que és una ciutat que comparteix el mateix propòsit que la fira: “defensar la ètica de la paraula”. En aquest sentit, ha recordat que la FIL és una trobada cultural que serveix per honrar el sector editorial, però també per reafirmar el llibre “com a darrer refugi”.
La directora general de la FIL, Marisol Schulz, ha subratllat que, durant 9 dies, "l'esperit" de Barcelona es podrà gaudir "a cada racó d'aquest recinte ferial" i de la ciutat de Guadalajara. "Barcelona ha vingut amb tot; amb els seus escriptors, els seus músics, els seus dissenyadors, els seus artistes plàstics, els seus editors, el seu cinema, la seva gastronomia, els seus espectacles musicals i d'arts escèniques", ha assegurat Schulz.
Collboni celebra “el gran reconeixement” a la ciutat
En declaracions als mitjans des del pavelló de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat el que considera "un gran reconeixement a la nostra ciutat, la seva cultura, la seva literatura, els seus escriptors, les seves editorials i una llarguíssima tradició com a ciutat de lletres que som". En aquest punt, ha recordat el vincle de la capital catalana amb Amèrica Llatina, tant pel boom dels anys 70 com avui dia.
"Existeix un pont entre Catalunya, Barcelona, Llatinoamèrica i Mèxic especialment", ha insistit Collboni, que ha subratllat que el 80% dels llibres en castellà de tot el món estan editats a Barcelona. "Ha de ser un vincle amb tota Amèrica Llatina, que volem preservar i que volem preservar i mantenir en el futur", ha dit. L'alcalde de la capital catalana ha destacat l'acollida que han tingut a Guadalajara, tant per part de les autoritats com per part de la gent al carrer.
En la seva intervenció a la inauguració de la FIL aquest dissabte, Collboni ha destacat que Barcelona ha portat a Guadalajara "el millor de la nostra literatura en català i en castellà", amb una seixantena d'autors, moltes d'elles dones, "algunes veus joves i altres més consolidades". L'alcalde ha posat el focus en dos noms: Eduardo Mendoza i Joan Manuel Serrat. També ha tingut un record per l'exili durant la dictadura franquista, i ha agraït que Mèxic fos "l'únic país" que no reconegués el règim.
L’escriptor Amin Maalouf, premiat
Finalment, Amin Maalouf ha rebut el premi FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, que li ha entregat la rectora general de la Universitat de Guadalajara. L'escriptor franco-libanès ha admès que "travessem una època desconcertant i fins i tot aterridora", però també ha dit que és "la més fascinant que la humanitat que ha viscut al llarg de la història". "Estava convençut que la barbàrie de la guerra acabaria esdevenint inconcebible", ha denunciat l'autor guardonat i ha afegit: "Mai hauria imaginat que la guerra tornaria amb tant vigor al cor de l'actualitat. No només a la meva regió, sinó també a la meva pàtria adoptiva, Europa".