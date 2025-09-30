Ildefonso Falcones, autor de «L'església del Mar», denúncia no estar convidat a una fira del llibre per «motius polítics»

L'escriptor Ildefonso Falcones denuncia que l'han exclòs de la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic per "motius polítics i ideològics", com ha explicat a una entrevista del mitjà italià Corriere della Sera. L'autor de la novel·la L'església del Mar, situada a Barcelona, ha denunciat que no l'han convidat com a part de la llista d'autors que representaran a Barcelona en la segona fira literària més important del món.
En aquesta llista hi ha 69 autors que han escrit sobre Barcelona, entre ells alguns escriuen i parlen en castellà com Carlos Zanón, Kiko Amat o Miqui Otero, qui es considera un "apàtrida literari" perquè "mai m'han convidat a res", segons explica a declaracions a l'ABC.
L'escriptor creu que l'han cancel·lat per motius polítics i perquè "és un pare de família amb quatre fills barons, heterosexual, blanc, cristià i liberal", com descriu a l'entrevista amb el Corriere della Sera. "Barcelona sempre ha estat una ciutat universal, oberta, cosmopolita. Ara és provinciana, perdedora. Qualsevol caràcter nacionalista indica una involució", ha subratllat l'autor.
L'església del Mar i el seu precedent
L'església del mar (2006) va suposar el naixement d'un fenomen editorial de vendes milionàries. Amb el temps i dues obres després –La mà de Fàtima (2009) i La reina descalza (2013)–, els editors veuen l'autor Ildefonso Falcones com un dels "referents de la novel·la històrica europea". L'arribada de la segona part del seu primer best-seller, Els hereus de la terra (Grijalbo/Rosa dels Vents) va arribar el 2016 precedida de la màxima expectació possible, generant l'interès de llibreters i lectors de tota mena.
El llibre situa l'acció tres anys després del seu precedent. Ara som l'any 1387, quan el jove orfe Hugo, protegit del personatge Arnau Estanyol, haurà d'enfrontar-se als Puig en una història de lluita i de supervivència, centrada en un protagonista que viu moltes aventures, que descobreix l'amor i que també té ànsies de venjança. Tot això, en el marc d'una Barcelona puixant "que segueix venerant la Verge de Santa Maria del Mar".