Mor l'escriptor i exdiputat Ignasi Riera als 85 anys

L'escriptor, filòleg, filòsof, teòleg i activista polític Ignasi Riera ha mort aquest divendres als 85 anys a casa seva a Madrid, on residia des de feia dues dècades, tal com ho ha avançat El Matí de Catalunya Ràdio. Amb un llegat de més de 50 obres, sobretot de literatura i assajos, Riera va destacar per la novel·la El rellotge del pont d'Esplugues (1984), per la qual va ser reconegut amb el premi Ramon Llull.

Fora de l'escriptura, Riera es va involucrar en els moviments polítics d'esquerres i va ser diputat al Parlament per Iniciativa per Catalunya en dues legislatures entre el 1988 i el 1999. També va ser regidor de Cultura pel PSUC a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat entre el 1979 i el 1994, i va ser el secretari general de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) del 1983 al 1991. A més, va col·laborar amb diversos mitjans i publicacions com Serra d'Or, El País, El Temps i El Punt i va ser comentarista radiofònic en diverses emissores d'àmbit nacional i estatal.

Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Teologia per la Facultat de la Companyia de Jesús de Sant Cugat del Vallès, i en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, el 1969 va abandonar el seminari i es va traslladar a viure a Cornellà de Llobregat, on durant quinze anys va ser regidor de Cultura. També va ser professor d'adults a l'Escola Professional del Clot i traductor al català d'obres de Célestin Freinet, entre d'altres.

Com a escriptor, va publicar més de cinquanta llibres de novel·la, narrativa breu, assaig, retrat biogràfic i pamflet. De la seva producció destaquen Honorable Mr. R (Premi Andròmina de narrativa, 1980), El rellotge del pont d'Esplugues (Premi Ramon Llull, 1984), Bla, bla, bla... (Premi Pere Quart d'humor i sàtira, 1989) i Memòries d'un nen golut (Premi Roc Boronat de conte, 2005). També ha publicat obres de caràcter biogràfic sobre Jordi Solé Tura, Francesc Candel, Jordi Pujol, Lluís Llach i el seu oncle, l'escriptor Joan Oliver.