Un volcà entra en erupció a Rússia unes hores després del terratrèmol

Conseqüències del terràtremol. El volcà Kliuchevskoi, situat a la península russa de Kamtxatka, ha entrat en erupció unes hores després del fort terratrèmol de magnitud 8,8 a l'escala Richter. El sisme, registrat a primera hora davant de la costa del país, ha provocat l'alerta generalitzada de tsunami a nombrosos països del Pacífic.

L'estratovolcà és un dels volcans actius més importants d'Euràsia i està situat a uns 30 quilòmetres de la localitat de Kliuchi, on resideixen unes 4.500 persones. Consta d'un con amb un cràter d'uns 700 quilòmetres de diàmetre, 80 cràters explosius secundaris més i cons de cendra al llarg del seu vessant. El Servei Geofísic de Rússia ha indicat en un missatge al compte de Telegram que l'erupció "ja ha començat".

Terratrèmol a Kamtkatka

Un terratrèmol de magnitud 8,8 a l'escala de Richter a 130 quilòmetres de la costa est de la península russa de Kamtxatka, a l'oceà Pacífic, ha sacsejat els països de la zona la matinada d'aquest dimecres i ha fet activar les alertes per tsunami a Rússia, Japó, els Estats Units, Perú, Xile, Nova Zelanda, l'Equador, Colòmbia i Mèxic. El Servei Geològic dels EUA ha informat que es tracta del sisè sisme més fort de la història registrada i les diverses autoritats han fet desallotjar les costes i han alertat que les pitjors onades poden arribar hores després.

Concretament, el tremolor ha estat intens a la península russa i ha provocat diversos ferits encara per concretar, així com danys materials. No consten, però, víctimes mortals. El governador del Krai de Kamxatka, Vladímir Solodov, ha fet una crida a desallotjar les zones més properes a la costa, mentre que els Estats Units han demanat a la població de Hawaii i de diversos punts d'Alaska que es preparin per fortes inundacions.