Unes de les imatges més impactants del terratrèmol: un quiròfan rus opera tot i la sacsejada

En mig del terratrèmol que ha sacsejat la península russa de Kamtxatka, un grup de cirurgians ha continuat una operació quirúrgica tot i els violents moviments sísmics que afectaven l'hospital. Les impactants imatges mostren els professionals protegint el pacient mentre el terra tremola sota els seus peus.

El governador regional, Vladímir Solodov, ha anunciat que els metges seran oficialment condecorats per la seva "heroica tasca i compromís innegociable amb la vida humana" durant l'emergència. El reconeixement va ser comunicat durant la reunió del comitè de crisis que va tenir lloc després del sisme

El vídeo reflecteix la magnitud de l'emergència viscuda en hospitals i centres públics de la regió. Les autoritats insisteixen que, tot i el caos provocat pel terratrèmol, no s'han produït víctimes en les instal·lacions hospitalàries de Kamtxatka. La intervenció cirurgiana va ser finalitzada amb èxit i el pacient es troba en estat estable, segons fons sanitàries locals.

🚨 Doctors seen operating mid-Earthquake



Surgery team in Russia's Kamchatka refused to stop even as the 8.8 earthquake struck



Operation completed successfully

Russia's Health Ministry confirms the patient is safe #Earthquake #Tsunami #Russia https://t.co/CuW77isLsF pic.twitter.com/1hdKPUL6cY