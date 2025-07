Antifrau dona la raó a l'Ajuntament de Barcelona amb la compra de la Casa Orsola

L'Oficina d'Antifrau de Catalunya ha revisat la jugada i ha conclòs que no hi ha res a castigar pel que fa a la compra pública de la Casa Orsola, l'edifici de l'Eixample convertit en icona de la lluita llogatera. L'entitat que vigila les possibles irregularitats de l'administració ha arxivat una denúncia que els havia arribat, de la qual no consta l'autoria, que considerava que l'adquisició de l'edifici havia tingut un cost massa elevat i que havia incorregut en una "manca total i absoluta de justificació". Aquesta queixa arribava després que l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Hàbitat 3 compressin el bloc per 9,2 milions, amb una despesa compartida a parts iguals entre les dues institucions.

El moviment de l'administració -i la implicació del tercer sector- posava fi a una reivindicació simbòlica que s'havia allargat durant anys, però que havia escalat els darrers mesos del 2024 i a principis del 2025. El cas amenaçava de convertir-se en un conflicte difícil de resoldre, per com havia augmentat l'atenció al voltant de la finca. El propietari de tot l'edifici -l'empresa Lioness Inversiones SL- volia fer fora una part dels inquilins. Ho feia respectant la llei que li permetia no renovar els contractes que acabaven. Mentrestant, els habitants del bloc -organitzats amb el Sindicat de Llogateres- es resistien a marxar. A més, les crides a la mobilització havien aconseguit concentracions rellevants per cada intent de desnonament. Al final, es va optar per comprar l'edifici i dedicar-lo a protegir els actuals llogaters, a més d'incloure-hi nous habitants que pagaran lloguer assequible.

A l'escrit al qual ha tingut accés Nació es veu com Antifrau rebutja les pretensions dels denunciants: "Els diferents informes jurídics i econòmics emesos per l’Ajuntament de Barcelona donen cobertura jurídica al procediment d’adquisició directa de la Casa Orsola". La investigació de tot plegat i l'anàlisi dels arguments de les parts "no sols justifiquen la decisió adoptada per la Comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 8 de maig de 2025, d’adquirir la finca de la Casa Orsola sinó que, al mateix temps, desvirtuen qualsevol acusació sobre una actuació delictiva per part dels responsables municipals", estableix la resolució. També apunta que la queixa que els va arribar queda "a priori fora de l’àmbit penal i fins i tot de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya".

El cas de la Casa Orsola, juntament amb altres edificis amb conflictes oberts com el Bloc Papallona, va arribar a convertir-se en la portada europea del The New York Times. Ara, el pla és que quan vagin caducant els lloguers de temporada vigents a la finca, es vagin tramitant les entrades de famílies que ho necessitin, als quals l'administració els fa seguiment.