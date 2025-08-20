Gori Masip, meteoròleg de TV3, explica anècdotes del mar: «Sabeu per què hi ha corrents més freds?»

Gori Masip és meteoròleg de TV3 i cada cop va agafant més força per aparèixer davant de les càmeres i anar-se postulant com a l'home del temps de les futures generacions. El jove de 21 anys va "debutar" a principis de juliol com a presentador del temps al TN Comarques. Tot i això, ja havia format part de diferents espais d'informació meteorològica als TN migdia o vespre, com també a les rodes del 3/24.
La seva presència a la televisió catalana va causar sensació a les xarxes per la seva joventut, però val a dir que l'avala una prolífica carrera a internet relatant el dia a dia del temps als territoris catalans. Ara, però, ho fa des de la televisió pública de Catalunya.
La seva darrera aparició ha estat en una publicació a Instagram als perfils d'EltempsTv3, SomEva i al seu personal. En el vídeo explica diferents qüestions que sovint la gent es fa sobre el mar i que té un raonament científic i meteorològic. Les explicacions van acompanyades d'un to amigable i simpàtic i d'un toc d'humor que es pot veure en el muntatge del vídeo i les seves divertides cares i expressions.
"Vas nedant i de sobte... brrrr... quin fred! Us ha passat mai que us esteu banyant i de cop noteu una zona molt més freda? Per què passa això?", així comença el vídeo de Masip amb una gran expressivitat que transporta als espectadors al moment exacte en què entra un calfred quan es va nedant per culpa d'un corrent fred.
Un cop plantejat el dubte, el jove meteoròleg de Sitges ho explica amb claredat: "Doncs perquè l'aigua del mar no és uniforme. Tenim diversos corrents i tenim corrents freds que poden aflorar cap a la superfície des de la profunditat". L'explicació acaba amb una insinuació graciosa: "Ara, també pot passar el contrari, que us trobeu una zona d'aigua sospitosament calenta. Això ja pot ser per un altre motiu", explica amb un somriure retorçat.
El jove meteoròleg també explica quin és el fenomen que provoca que el mar fumegi, "com si l'aigua estigués bullint". "Això passa per la diferència de temperatura de l'aigua del mar i la que tenim a l'aire. Aquest contrast genera l'efecte que sembla que estiguem a l'Àrtic", assenyala Gori Masip.
L'última anècdota que explica el meteoròleg és en relació amb perquè hi ha cop que el mar es veu més fosc i a vegades més clar. Masip explica que pot ser per diversos motius: la profunditat, el fons que hi hagi sota l'aigua farà que si hi ha sorra blanca es vegi més cristal·lí i turquesa. I pel que fa a la profunditat, és senzill, "contra més profunditat menys absorció de la llum i es veu més fosc".