Feijóo es compromet a derogar l'amnistia i el finançament singular si aterra a la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha protagonitzat aquest dijous un balanç de final de curs demolidor contra Pedro Sánchez. El líder popular no s'ha deixat res a la llibreta: els casos de corrupció, els àudios de José Luis Ábalos i Koldo García, la llei d'amnistia, el presumpte "desmantellament" de l'Estat -amb el traspàs, encara pendent de concreció, de les competències en immigració- i el finançament singular per a Catalunya. "Intenta que Espanya sigui un estat fallit", ha indicat Feijóo, que també ha equiparat Sánchez amb el masclisme pels presumptes "vincles familiars" amb la prostitució. Si governa, ha promès, farà una "neteja total" per reconstruir el funcionament de l'Estat.

En aquesta "neteja total" s'hi inclou la derogació d'algunes de les lleis més emblemàtiques de la legislatura, com ara l'amnistia, i el fre al finançament singular per a Catalunya, que encara no s'ha aprovat i que és objecte de debat entre el PSOE i ERC. "El finançament no és de territoris, és de persones. Una persona que cobra un milió d'euros no pot tenir una millor sanitat que algú que en cobra 20.000. Crec que ho aturarem", ha remarcat Feijóo, que ha donat per fet que la vicepresidenta María Jesús Montero "no pot tornar a Andalusia" si privilegia Catalunya. "El suïcidi socialista no forma part de les prioritats els escassos barons autonòmics que tenen", ha ironitzat el líder popular.

El dirigent conservador ha considerat que Sánchez ha "esberlat" la seva imatge internacional, i ha lamentat el "triomfalisme" econòmic de la Moncloa. "Tot el que depèn del govern espanyol funciona pitjor. Hem patit una apagada històrica, hi ha més inseguretat, les famílies són més pobres. Ni tota la propaganda és capaç de tapar tot el que pateixen els ciutadans cada dia", ha remarcat Feijóo, que ha acusat l'executiu estatal de ser el que menys proposicions de llei ha aprovat en un termini de dos anys des que es va restaurar la democràcia. "Ha decidit no respectar les competències del Congrés i del Senat. No ha complert l'obligació de presentar els pressupostos", ha indicat el líder del PP.

Feijóo també s'ha encarregat de desmuntar el bon funcionament, a nivell macro, de l'economia espanyola, que és un dels principals actius que exhibeix Sánchez en el seu balanç. "Quan diu que som l'economia que més creix, els puc dir que som a la meitat de la taula dels 27", ha apuntat, en termes europeus. "Som el país amb més percentatge de nens en risc de pobresa, per sobre de Romania, i creix la pobresa energètica", ha destacat el dirigent conservador. Resulta "cridaner", ha dit, que el govern espanyol presumeixi de "carrers segurs", quan la taxa de criminalitat "s'ha incrementat cinc punts", amb delictes que han repuntat com les agressions sexuals o la violència masclista.

"Es presumeix de seguretat quan les xifres diuen que avui Espanya és un país menys segur per a les dones", ha resumit Feijóo, que ha assenyalat que a l'Estat "li sobra" un executiu com el del PSOE. "Es necessita restaurar els valors com a centre de la vida política, i això passa per un canvi. Nosaltres plantejarem la ciutadania una neteja total", ha remarcat el líder popular. En tot cas, ha admès que no sap quan hi haurà eleccions, perquè "no ho sap ni Sánchez", en la mesura que depèn dels socis. "La nostra obligació és estar preparats per quan diguin al president del govern espanyol que s'ha acabat", ha ressaltat Feijóo, en relació al paper de la majoria de la investidura.