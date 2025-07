Feijóo promet que derogarà les principals lleis de Sánchez si arriba a la Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que faci un “míting” a la Moncloa després d'haver "trencat el més bàsic de la democràcia", que és "la confiança en les institucions, les llibertats i la igualtat". Així ho ha denunciat el dirigent popular aquest dilluns després de reunir el Comitè Executiu Nacional del partit per a fer balanç del curs polític. Feijóo ha demanat al president espanyol que "no es compari amb ell" perquè el seu govern és "únic" en "corrupció, hipocresia i falta d'escrúpols". "Això és irrepetible" ha apuntat. També ha insistit que el seu partit està "completament electoralitzat" per uns eventuals comicis i ha promès "recuperar el rumb" del país si arriba a governar.

El líder popular ha promès que el govern espanyol tindrà una oposició contundent. "Aquest govern no està en condicions de ser ajudat pel primer partit d'Espanya, només ha de ser vigilat al Parlament i serà derrotat a les urnes", ha afirmat Feijóo, que ha tornat a dir que el PP està "completament electoralitzat". També ha explicat que preveuen tenir enllestit aquest setembre un llistat amb totes les lleis del "sanchisme" que volen derogar, i un altre llistat amb normes per substituir-les, això inclouria iniciatives com l'amnistia, la llei trans o la llei d'habitatge. "Toca fer neteja total i la farem. Espanya serà el país decent, unit i segur que els espanyols necessiten i mereixen", ha sentenciat.

Feijóo ha fet aquestes declaracions després de l'última reunió de la plana major del PP abans de les vacances de l'estiu, just el dia en què el president espanyol també ha comparegut per fer balanç de l'any polític. El dirigent popular s'ha referit a la seva roda de premsa i ha criticat que Sánchez faci un "míting" per a "tornar a mentir als ciutadans". "Avui a la Moncloa compareix el president més dèbil, el que té menys suport social i qui més ha degradat les institucions del nostre país. I ho fa sense majoria, sense paraules, sense pressupostos i sense vergonya. Només amb corrupció, mossegades i àudios", ha criticat el líder dels populars.

Feijóo ha assegurat que la legislatura actual "només ofereix una única expectativa" que és "saber quin serà el pròxim escàndol" del PSOE. "És un darrere l'altre, sempre un més i pitjor, ja que aquest govern va néixer de la corrupció i no ha perdut un minut en corrompre's", ha remarcat el dirigent.

El líder del PP ha recordat que Sánchez va "donar galons i accés als diners públics" a una "tropa de pocavergonyes" – en referència a Koldo, Ábalos i Cerdán – i li ha retret que "no se separés d'ells ni per a arribar al poder ni per a exercitar-lo". "Sou únic en lo vostre, que és la corrupció, la hipocresia i la falta d'escrúpols". "Vau estar sota el mateix sostre en el teu cotxe, després sota el mateix sostre a Ferraz, posteriorment sota el mateix sostre en la Moncloa i ara un ja està sota el sostre de la presó – Santos Cerdán- i els altres compareixen el sostre dels jutjats – Ábalos i Koldo-" "Heu trencat el més bàsic de la democràcia", ha reiterat.

En plena polèmica pel 'cas Montoro', Feijóo ha remarcat que el seu partit "és diferent" i que actuarà "de manera diferent". "Es conformen a dir que tots som iguals, però no és així. Nosaltres respectem la justícia i no hi ha equiparació possible", ha reiterat el líder del PP, que ha demanat a Sánchez que "no es compari amb ell".