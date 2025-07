El narco Marcial Dorado assegura que el PSOE li va oferir diners perquè llencés una «bomba» contra Feijóo

El narcotraficant gallec condemnat també per blanqueig de capitals Marcial Dorado ha afirmat en una entrevista a El Confidencial que el PSOE li va fer una oferta econòmica perquè fes públiques unes declaracions "bomba" contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abans de les darreres eleccions espanyoles del 2023. També ha detallat contactes anteriors de l'exportaveu del govern de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, i de diversos dirigents del PP de Madrid per rebentar la carrera política de Feijóo i Mariano Rajoy.

Pel que fa a l'oferta del PSOE, ha assegurat que, en plena polèmica per les fotografies amb Feijóo, es van posar en contacte amb ell perquè difongués públicament informació sobre la seva relació amb el president del PP. Segons diu, mentre l'entorn del govern de Pedro Sánchez feia circular que tenien una "bomba" contra Feijóo, el pressionaven perquè la fes esclatar ell mateix. Si bé, no ha volgut concretar de quina informació es tractava ni quina era la quantia econòmica que li oferien. "Venia d'un tipus del PSOE i m'oferia diners", s'ha limitat a dir.

Aquesta no era, segons explica, la primera vegada que el PSOE intentava obtenir informació sobre la seva relació amb Feijóo. La primera vegada, diu, va ser el 2005, quan afirma que va demanar a un col·laborador de Blanco, aleshores diputat al Congrés i exsenador per la província de Lugo, que l'investiguessin per confirmar que no tenia res a veure amb el narcotràfic. El resultat, diu, va ser que dos policies es van presentar a la seva oficina i li van dir que el condemnarien si no els donava informació sobre Feijóo.

A la presó, relata que va tornar a rebre una oferta de càrrecs ara del PP de Madrid per sortir si parlava malament de Feijóo i Rajoy. Descriu l'emissora de l'oferta com "la petita, una petita del PP de Madrid", i assegura que coneixia prou el missatger per saber que l'oferta era real. Sigui com sigui, les ofertes del PSOE i del PP no li van estalviar cap dia entre reixes pels delictes de narcotràfic i blanqueig de capitals.

Qui és Marcial Dorado?

D'on ve la relació entre Feijóo i Dorado? Tot plegat sorgeix el 2013, quan El País publica una imatge dels anys 90 en què tots dos apareixien en un vaixell enmig del mar de vacances. El polític i el narcotraficant passarien almenys dos estius junts: el de 1995 i 1996. La imatge va perseguir Feijóo cada cop que es pronosticava un salt de la política gallega a l'estatal i després en cada campanya electoral.

Quan Feijóo i Dorado comparteixen vacances, el segon ja havia estat detingut el 1990 en la coneguda com a operació Nécora, contra el narcotràfic de tabac i drogues a Espanya. Dorado apareixia a les pàgines dels diaris perquè en les causes judicials se'l presentava com el líder d'un dels grups de contrabandistes de Villagarcía de Arousa. Per tant, o Feijóo estava poc informat en aquella època, o bé coneixia els antecedents de Dorado i s'esforça a admetre que no.



Si bé amb la presidència de Feijóo a Galícia es desconeix com avancen els vincles entre el polític i el narcotraficant, Dorado comença a rebre condemnes per la seva activitat a principis de segle. El 2003 s'obre un judici contra ell per tràfic de drogues, que el 2009 finalitza amb una condemna de 10 anys de presó per pertinència a una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna.



A tot això cal sumar-li també dues condemnes -el 2005, a tres anys de presó, i el 2015, a sis anys de presó- per subornar agents de la Guàrdia Civil i blanquejar gairebé 22 milions d'euros, també procedents del narcotràfic. Després de passar 11 anys empresonat, però, va aconseguir que l'autoritat penitenciària li concedís el tercer grau, que compleix des del 2020 amb semillibertat.