Feijóo trasllada a les víctimes de la dana que no pot destituir Mazón

Cop de mà entre líders populars. Nou mesos després de la dana, Alberto Núñez Feijóo, s'ha reunit amb dues associacions de víctimes de la catàstrofe i ha aprofitat la trobada per protegir a Carlos Mazón. Ho ha fet assegurant que no és l'únic culpable de la gestió de la dana i que ell no té la potestat per destituir-lo.

A la sortida de la reunió, celebrada a la seu del partit popular a Madrid, Christian Lesaec president l'Associació Damnificats per la DANA Horta Sud-València, ha explicat que Feijóo els ha dit que "ell no pot cessar Mazón" i a banda pensa que "no hauria de ser així perquè la gestió de la catàstrofe no corresponia únicament a la Generalitat".

Davant dels damnificats, Feijóo ha exposat que si la dana s'hagués produït amb ell a la Moncloa les situacions d'ineficiència no s'haurien produït, ni en la gestió dels primers dies de l'emergència, ni en la resposta general al desastre. També els ha suggerit que es reuneixin amb la Generalitat Valenciana.

Segons ha detallat Gènova, el president del PP s'ha compromès a impulsar un pla de reconstrucció si arriba al govern. "A la ciutadania, especialment a les persones damnificades, no els preocupa el color polític de les ajudes, sinó que aquestes arribin", han apuntat des del PP.

Posicions diferents sobre Mazón

Les dues associacions que s'han reunit amb Feijóo aquest dimecres han mostrat posicions variades pel que fa al futur del popular Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana. En el cas de Leseac, ha reconegut que molts dels membres de la seva plataforma pensen que el líder del PP valencià no és el líder "més adequat" per seguir al govern.

Per la seva banda, Joaquín Amills, de Sos Desaparecidos, ha dit que seria "d'una irresponsabilitat tremenda" demanar la dimissió de Mazón. Ahir a la tarda, 1.500 persones es van manifestar a Catarroja per demanar la dimissió del president de la Comunitat Valenciana.

El suprem descarta responsabilitat de Sánchez

Aquest matí el Tribunal Suprem ha arxivat diverses querelles i denúncies interposades contra Sánchez i sis ministres per una suposada inactivitat per la DANA. L'alt tribunal ha descartat que els fets que assenyalaven entitats com les ultres Manos Limpias o Iustitia Europa siguin constitutius de delicte i les ha considerat "abstractes".