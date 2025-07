La jutgessa de la dana qualifica d'«erroni i incomplet» l'informe de la Guàrdia Civil

Nou toc de crostó a Mazón. La jutgessa que investiga la gestió de la dana qüestiona l'últim informe de la Guàrdia Civil incorporat al procediment, i el titlla d'"erroni" i "incomplet". La magistrada de Catarroja difereix de les conclusions de l'informe i descarta que existís una "apagada informativa" per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ).

L'informe de la Guàrdia Civil assenyalava l'executiu de l'Estat com a responsable dels estralls de la tragèdia del 29 d'octubre que es va saldar amb 228 víctimes mortals. La resolució dictada denega la petició de l'acusació popular que exerceix Liberum (una organització d'ultradreta) d'investigar el president de la CHJ.

La jutgessa estima que l'informe de la Guàrdia Civil ha estat interpretat per Liberum "de manera sui generis". Ressalta que aquest efectua una "extensa i minuciosa" recopilació de dades i comunicacions però, "desafortunadament", havia de limitar-se a elaborar una cronologia.

Per tant, l'informe "no es correspon amb l'acordat" per la jutgessa, ja que es va requerir una cronologia dels desbordaments en rius, barrancs i preses i la seva relació amb les morts. No se sol·licitava cap valoració respecte de les actuacions dels intervinents, aclareix.

Proves limitades

La jutgessa també considera l'informe de la Guàrdia Civil "erroni" pels "limitats" elements de prova amb què compta en la seva elaboració. "Es tracta d'un informe extens, 220 pàgines, però que ni pot atendre el que va passar al Cecopi, les testificals dels tècnics, les declaracions dels familiars de les víctimes que fixen en molts casos gairebé el moment exacte en què van morir els seus familiars --element de connexió amb el retard en l'alerta-- i els sobre desbordaments", exposa.

A més, la jutgessa creu que l'informe és "clarament incomplet": "En l'anàlisi de la cronologia no es pot atendre exclusivament la informació sobre les previsions i els desbordaments originats pels organismes oficials, ja fora de la CHJ o l'Aemet, o del 112". En aquest punt, la magistrada indica que l'informe s'"oblida" de la "importància" dels mitjans de comunicació en el coneixement de la situació i l'evolució de l'emergència.