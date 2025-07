El terratrèmol a Rússia ha tardat 12 minuts a arribar a Catalunya

Fenòmens com els terratrèmols de gran magnitud posen en evidències que la Terra pot arribar a ser molt petita. Un fet que es demostra amb el fet que el sisme a la costa de Rússia ha estat detectat a Catalunya només dotze minuts després que es produís el sisme. La xarxa sísmica que gestiona l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrat tant les onades primàries com les secundàries del moviment de plaques.

L'ICGC ha detallat que la Xarxa Sísmica de Catalunya ha detectat aquests moviments anòmals -les onades primàries- al voltant de les 23.36 hores d'aquest dimarts -hora catalana-, només dotze minuts després del terratrèmol a l'epicentre rus. 26 minuts després de l'esclat del sisme a Rússia, també s'han registrat les onades secundàries.

Terratrèmol de M 8,8 a Kamtxatka (Rússia)



El sisme registrat el 29 de juliol de 2025 a les 23:24 UTC ha estat detectat globalment, inclosa la Xarxa Sísmica de Catalunya.https://t.co/qJ5ejyvGt9 pic.twitter.com/Kn2OmysZ82 — ICGC. Generalitat (@ICGCat) July 30, 2025

"Aquestes diferències de temps d’arribada són clau per localitzar i caracteritzar els terratrèmols", apunta l'ICGC. L'òrgan de la Generalitat explica que el sisme s'ha produït en una zona de subducció del Cinturó de Foc del Pacífic, la regió més activa del planeta a escala tectònica. La península de Kamtxatka, zona del terratrèmol, ja havia experimentat una gran activitat sísmica en el darrer mes, amb terratrèmols destacats.

Una desena de països mantenen la calma tensa

Tot i que el pas del terratrèmol per Catalunya és anecdòtic, la calma tensa es manté en una desena de països. Les zones habitades de Rússia continuen amb l'alerta activada, mentre que el Japó ha evacuat al voltant de dos milions de persones per evitar pèrdues humanes. La central de Fukushima ha estat evacuada per precaució i una dona ha mort en un accident de trànsit mentre fugia de la zona afectada.

Les autoritats del Canadà també han informat del terratrèmol i han emès alertes de tsunami, igual que els Estats Units, que han alertat els residents de Hawaii i diverses zones d'Alaska, a més de l'illa de Guam. Mentrestant, tots els estats de la costa oest nord-americana estan en estat d'alerta per la possible arribada de les ones al seu litoral.

Així mateix, les autoritats d'Indonèsia han declarat l'alerta per tsunami i han començat a evacuar la població de la província de Cèlebes Nord com a "mesura de precaució". A més a més, diversos països de l'Amèrica Llatina han emès alertes de manera generalitzada, com són Xile, l'Equador, Colòmbia, Guatemala, Costa Rica i Perú. Al seu torn, Mèxic ha demanat evitar les zones costaneres.