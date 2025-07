Creix el nombre de persones amb ansietat per sentir-se massa ben pagades

El conegut com a síndrome de l'impostor s'ha popularitzat en els darrers anys i cada vegada més persones l'identifiquen. Correspon a sentir que no ets mereixedor del càrrec laboral que tens, que estàs ocupant un espai que no et pertoca. Perquè no has fet mèrits suficients o perquè no estàs prou capacitat.

Aquesta sensació ha anat evolucionant i darrerament se n'ha començat a investigar una derivada: l'ansietat per sobre pagament. Segons recullen diversos estudis, cada vegada són més les persones que creuen que cobren més del que haurien. Segons la consultora de talents Korn Ferry, un 71% dels CEO dels Estats Units reconeixen símptomes de la síndrome de l'impostor.

Acostumen a ser persones amb alta autoexigència, amb inseguretat professional, que senten que han de ser mereixedors per rebre, amb tendència a comparar-se amb altres persones, dificultat per valorar-se personalment i professionalment, i manca de claredat sobre la seva marca personal i la seva proposta de valor.

Aquesta sensació de sentir-se sobre pagat "sol donar-se en perfils altament qualificats, especialment en sectors en què els salaris són molt competitius, com la tecnologia, la consultoria estratègica o les grans firmes de serveis, i en què la progressió professional ha estat ràpida", explica Carlos González-Reyes, professor dels Estudis d'Economia i Empresa i del màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC.

L'experiència d'ansietat per percepció de sobre pagament i síndrome de l'impostor va associada a una sèrie de símptomes i emocions freqüents, com ara una preocupació constant i por anticipatòria a ser "descobert", sentiment de culpa, incomoditat i percepció de ser un "mentider", indica la psicòloga.

El professional sol dubtar de si mateix, té baixa autoestima i se sotmet a una autocrítica persistent. Això genera una tensió interna, por de la crítica, tendència a l'aïllament i esforços excessius per justificar el salari. Aquests símptomes es poden mantenir en un nivell tolerable, però en altres casos es poden intensificar i derivar en trastorns com ansietat generalitzada, burnout (síndrome de desgast professional o del treballador cremat) o fins i tot depressió.