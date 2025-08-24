Un poble de la franja d'Aragó dedica un gegant a Lamine Yamal

Lamine Yamal aixeca passions arreu del món. La seva explosió ha sorprès des d'adults fins a la canalla que veuen com un adolescent té als peus una bona part del món del futbol. Els grans aficionats són capaços de fer qualsevol cosa pel seu ídol, hi ha gent que s'ha arribat a tatuar la cara d'alguns jugadors de futbol o de celebritats.
Aquest cop els aficionats no l'han fet de tan grossa, però déu-n'hi-do: la penya blaugrana de Faió té un gegant de Lamine Yamal. Concretament, formarà part l'Associació Gegants Eduard i l'ha presentat en el 15è aniversari de la penya blaugrana de Faió. El municipi de la franja es troba a la comarca del Baix Aragó-Casp, situat a la província de Saragossa, dins la comunitat autònoma d'Aragó, i són allà es parla català.
El gegant ha estat apadrinat per Rafael Zuviría, exjugador del Barça des de 1977 fins a 1982, que va aixecar dues copes del rei, dues recopes d'Europa. A més també ha estat apadrinat per Lluís Pérez, membre de la comissió social del FC Barcelona.
El mestre que ha fet aquest gegantó ha estat Miquels Escobedo, i Pepa Pascual ha estat la modista encarregada de fer una samarreta del Barça prou gran perquè li encaixes al dimoniet -en aquest cas dimoniot- de Rocafonda.
El gegant mostra tot allò més característic de Lamine: el gest del 304 (el codi postal de Rocafonda, on va créixer), els bràquets a les dents i els cabells tenyits de color daurat. Aquesta elaboració ha deixat una gran quantitat de gent bocabadada i si ho ha vist Lamine Yamal, segur que també. Ara toca esperar si aquest gegant de Faió serà un dels convidats de la pròxima festa d'aniversari de Lamine Yamal.