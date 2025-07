Vueling i Ryanair reben 7 de cada 10 reclamacions contra aerolínies

Vueling i Ryanair sumen el 65% de les 1.550 reclamacions a l'Agència Catalana del Consum (ACC) contra aerolínies entre el 2024 i 2025. Vueling encapçala la llista d'empreses amb més reclamacions (575), seguida per Ryanair (447), Iberia (118), Wizz Air (56) i Edreams (54).

Les incidències que generen més reclamacions són les cancel·lacions i els retards, que representen prop del 40% del total, i en grau més baix reclamacions pel cobrament de suplements per les maletes de cabina, amb gairebé el 13%.

En paral·lel, la Generalitat ha sancionat set companyies aèries amb un import global de prop de 500.000 euros per "pràctiques comercials deslleials" com el cobrament de l'equipatge de mà en vols domèstics o la imposició de clàusules abusives.

Aerolínies vs. UE

"En el cas de l'equipatge de mà és evident que tenim un conflicte", ha reconegut el director de l'Agència Catalana del Consum, Isidor García, en declaracions a l'ACN. "Les companyies aèries han decidit fer força conjuntament davant la UE per tenir dret a cobrar-lo. Però nosaltres som prudents i fem complir la llei", ha continuat García, que ha recordat que des dels anys 60 Espanya té una llei -avala pel Tribunal de Justícia de la UE- que nega la possibilitat de fer pagar per l'equipatge de mà en vols domèstics o estatals. "I no dubtem a aplicar-la, i val la pena que la gent ho sàpiga", ha recalcat el director de l'ACC.

Campanya per fer conèixer els drets

La Generalitat, per mitjà de l'Agència Catalana del Consum, ha engegat una campanya informativa amb l'objectiu que la ciutadania conegui els seus drets, i la manera d'exercir-los, en cas de patir incidències amb els serveis contractats per als seus viatges, com ara cancel·lacions, overbooking, retards en vols, problemes en la facturació o pèrdua d'equipatge.

La campanya -fins al 14 de setembre- es difon principalment a les xarxes socials @consumcat, però també per mitjà de pantalles dels aeroports de Barcelona i Girona-Costa Brava. "Crec que el consumidor cada vegada està més informat, però potser no sap trobar la informació necessària", ha ironitzat el director de l'Agència Catalana del Consum, que ha detallat que de les 1.551 reclamacions fins al moment se n'han pogut resoldre el 38% per la via de la mediació. "I podria ser superior si les companyies acceptessin l'arbitratge de consum", ha etzibat García.

Un altre 15% de les reclamacions es troba en tramitació. "Venim de la cultura de la queixa i fer-la passar a la cultura de la reclamació és un pas endavant", ha reflexionat en veu alta el director de l'Agència Catalana del Consum. "La reclamació comporta un nivell de compromís i solidaritat superior, que vol evitar que altra gent pateixi inconveniències similars", ha comentat García, que pronostica que les reclamacions dels usuaris "aniran a més" en els pròxims anys. "Com més informació té el consumidor, més conscient és de com actuar per defensar els seus drets. I nosaltres estem aquí perquè això sigui possible", ha conclòs el director de l'Agència Catalana del Consum.