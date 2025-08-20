El temps de dijous 21 d'agost: més inestabilitat amb una doble alerta meteorològica

La inestabilitat continua instal·lada a Catalunya de cara aquest dijous, tot i que les pluges intenses dels últims dies perdran força. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada nuvolada a pràcticament tot el país i que tindrà una doble alerta meteorològica: més precipitacions a les comarques de Girona i fortes ratxes de vent al sud.
Abans d'això, durant la matinada de dijous, hi haurà una última alerta important al litoral. L'avís per pluges intenses afectarà fins a primera hora del matí el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf. Ara bé, aquesta alerta decaurà durant el matí a tot el país i no es tornarà a posar en marxa fins a primera hora de la tarda.
Així doncs, a partir de les 14 hores i fins a primera hora del vespre, l'alerta per pluges afecta el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. El nivell de perill és de dos sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de 20 litres d'aigua en només trenta minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.
En paral·lel, entra en joc una nova alerta del Meteocat. El Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià es troben en avís per vent des de la matinada i fins al migdia. El nivell de perill és d'u sobre sis, la qual cosa implica fortes ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora en direcció nord-est.
A la resta del país els núvols seran els grans protagonistes i el sol només es deixarà veure de manera clara al litoral central i sud en les primeres hores del dia. La temperatura baixa per l'època es mantindrà estable durant el dijous a l'espera d'un lleuger repunt de cara al cap de setmana, tot i que els núvols i les pluges no acabaran de marxar.