Un caixer de supermercat li dona la volta a la catalanofòbia i treu pit d'una queixa

A través de xarxes socials es denuncien constantment casos de catalanofòbia. Ho hem vist aquesta mateixa setmana amb el cas de la gelateria del barri barceloní de Gràcia o amb una doctora de l'Hospital de Granollers. Però més enllà dels casos discriminatoris, un caixer de supermercat ha volgut donar-li la volta i ha tret pit d'una queixa d'una clienta que demanava ser atesa en català.
El cas l'ha compartit el Guillermo a través de les xarxes socials. Una dona va presentar una ressenya negativa d'un supermercat Bonpreu perquè el treballador la va atendre en català. "El caixer Guillerm M. et parla en català, li dius si parla espanyol i no et parla més, sap que encara viu a Espanya el pelmazo?", escriu la dona en castellà.
Lluny de lamentar-se, el jove ha celebrat que aquesta sigui la seva primera queixa com a caixer. El Guillermo també ha volgut aclarir que amb aquesta publicació no vol atiar cap mena de racisme, sinó que vol demostrar que té el dret de parlar en català a Catalunya. "Per molt que em consideri xarnego, la meva primera llengua és i serà sempre el català, no vull que se'm consideri un heroi només per parlar la meva llengua", ha sentenciat.
La publicació del Guillermo s'ha viralitzat a través de la xarxa social X (antic Twitter) amb més de 420.000 visualitzacions i més de cinc milers de m'agrades. Cal recordar que una altra treballadora de supermercat, en aquest cas Mercadona, fa uns mesos va denunciar que l'havien acomiadat després de parlar en català en un establiment d'Oliva, al País Valencià.
Per la seva banda, Bonpreu ha respost a la queixa amb el missatge predeterminat en què facilita una adreça de correu electrònic per contactar amb l'empresa. Ara bé, per més ironia, aquest missatge predeterminat està escrit en català. Cal recordar que aquest grup de supermercats és de propietat catalana i fa ús de la llengua tant als seus establiments com a la web i a xarxes socials.