El català continua a la baixa a Barcelona: és la llengua habitual del 35% de la població

La preocupació per l'habitatge s'ha disparat més de vuit punts a Barcelona en un any. Això és el que apunta l'Enquesta de Serveis Municipals 2025 publicada per l'Ajuntament aquest divendres i feta a partir de 6.000 entrevistes entre els mesos de febrer i maig. L'enquesta indica que l'habitatge és el "problema més greu" per al 20,8% dels barcelonins, una xifra que suposa un increment de 8,5 punts respecte a l'any anterior i de 12,8 punts en una dècada. L'accés a l'habitatge és també el "problema personal més greu" per al 16,1% dels ciutadans. Malgrat l'increment en la preocupació per l'habitatge, la inseguretat es manté com a principal problema per als barcelonins, tot i un lleuger descens respecte a l'any anterior. A més, el català continua la línia descendent pel que fa a la població que el té com a llengua habitual.
Pel que fa als usos idiomàtics, la llengua catalana manté una progressió negativa que encara no s'ha pogut frenar, a la capital del país. L'any 2021 el tenia com a idioma preferent el 39% de la població; l'any 2022, el 38%; l'any 2023, el 37%; i l'any 2024, el 36%. Cada any s'ha anat perdent un punt percentual de persones que tenen el català com a llengua habitual, durant el darrer lustre. Això evidencia l'urgència per trobar resultats a curt i mig termini sobre els usos lingüístics, amb els diversos plans que s'han anat presentant a Barcelona els darrers anys.
També existeix una millora en l’opinió sobre la gestió municipal, que amb una nota de 6,4 i dues dècimes més que ara fa un any. Així, el consistori reivindica que s'assoleix la valoració més alta des del 2018, amb poques variacions entre districtes.
