Xavier Garcia Albiol fa malabars amb l'oficialitat del català a Europa

Xavier Garcia Albiol ha de fer equilibris constants per mirar de mostrar compromís amb el català però no enfadar la direcció del PP. Primer es va enredar amb el suport al Pacte Nacional per la Llengua i ara torna a fer malabars sobre l'oficialitat de la llengua a Europa. Plataforma per la Llengua, juntament amb una quinzena d'entitats badalonines, van demanar a l'alcalde que pressionés perquè els populars del continent donessin suport a l'oficialitat i la resposta torna a evidenciar aquests equilibris.
En una entrevista a l'Aquí Catalunya de Ser Catalunya, Albiol ha dit que no es pot plantejar la promoció del català com una "compensació per un acord polític a canvi de mantenir-se tres mesos més a la Moncloa", en referència a Pedro Sánchez. Així doncs, ha demanat que el debat sobre l'oficialitat es faci amb "consens i responsabilitat": "Si al final els estats decideixen que es puguin parlar les llengües cooficials, hi estaria d'acord". També ha recordat que a institucions europees com el Comitè de les Regions ja es permet l'ús del català.
En tot cas, tampoc ha deixat clar si ha demanat explícitament el suport dels líders europeus a l'oficialitat. Cal recordar que Albiol va acollir aquest dilluns a Badalona una jornada sobre habitatge amb presència de membres del PP europeu. "És una qüestió que hem comentat en més d'una ocasió", s'ha limitat a dir sobre les converses sobre el català a Europa. "Jo estic per la promoció del català, és la meva llengua materna i en la qual penso", ha reivindicat, malgrat que la majoria de comunicacions que fa des dels seus comptes a les xarxes socials les fa en castellà.
Pressió de Plataforma per la Llengua a Albiol
Una quinzena d'entitats i associacions de veïns de Badalona van demanar a Albiol que pressioni el PP perquè canviï la postura sobre l'oficialitat del català a Europa. En una carta oberta impulsada per Plataforma per la Llengua, els signants consideren que el batlle badaloní té "una responsabilitat i una oportunitat històriques per defensar el català", atès que el PP europeu reuneix aquest cap de setmana els seus representants a Badalona.
Les organitzacions signants lamenten que líders populars com el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, hagi "reconegut" que el PP treballa "activament" per impedir el reconeixement europeu del català. Per això consideren que una cimera com la del cap de setmana a Catalunya -una de les dues jornades se celebra a Barcelona- ofereix a l'alcalde de Badalona "una responsabilitat i una oportunitat històriques" per canviar la postura del PP.
L'embolic d'Albiol amb el Pacte Nacional per la Llengua
Albiol donava la sorpresa al ple de Badalona de mitjans de setembre amb una moció del PP amb majoria absoluta que donava suport al Pacte Nacional per la Llengua. Si bé no suposava l'adhesió de l'Ajuntament a la proposta, tal com el Govern ha demanat a tots els municipis i com pretenia l'oposició, sí que representava una diferència significant respecte al seu partit, que a escala nacional havia carregat contra l'acord que van impulsar el PSC amb ERC i els Comuns. Però el compromís amb la llengua -que li va costar una allau de crítiques de l'espanyolisme- va caure en menys de 24 hores.
L'alcalde de Badalona compartia un vídeo a les xarxes socials, íntegrament en castellà, en què admetia que la moció no va expressar el seu parer. El text expressava el suport textual al Pacte Nacional per la Llengua, però Albiol deia després que només està d'acord amb "algunes propostes" del document. "Signem aquelles iniciatives que estem d'acord i moltes d'altres no les incorporem", assenyalava el batlle badaloní. En tot cas, la contundència que expressava el text en defensa del català també va desaparèixer. "Defensarem el català i el castellà de manera compatible i natural", sentenciava, dient que això ja ho indica la ponència política del PP estatal.