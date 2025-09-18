El compromís d'Albiol amb el Pacte Nacional per la Llengua dura menys de 24 hores

Xavier Garcia Albiol donava la sorpresa al ple de Badalona d'aquesta setmana amb una moció del PP amb majoria absoluta que donava suport al Pacte Nacional per la Llengua. Si bé no suposava l'adhesió de l'Ajuntament a la proposta, tal com el Govern ha demanat a tots els municipis i com pretenia l'oposició, sí que representava una diferència significant respecte al seu partit, que a escala nacional havia carregat contra l'acord que van impulsar el PSC amb ERC i els Comuns. Doncs bé, el compromís amb la llengua -que li va costar una allau de crítiques de l'espanyolisme- ha caigut en menys de 24 hores.
L'alcalde de Badalona ha compartit un vídeo a les xarxes socials, íntegrament en castellà, en què admet que la moció no va expressar el seu parer. El text expressava el suport textual al Pacte Nacional per la Llengua, però ara Albiol diu que només està d'acord amb "algunes propostes" del document. "Signem aquelles iniciatives que estem d'acord i moltes d'altres no les incorporem", ha dit el batlle badaloní. En tot cas, la contundència que expressava el text en defensa del català també ha desaparegut. "Defensarem el català i el castellà de manera compatible i natural", ha sentenciat, dient que això ja ho indica la ponència política del PP estatal.
La moció del PP de Badalona sobre el català
La moció dels populars badalonins defensa el català com un "patrimoni cultural que configura la nostra identitat col·lectiva i que s'ha de projectar amb força cap al futur". El text fa referència al paper de la llengua com un element de cohesió social i considera que l'Ajuntament ha de garantir-ne l'ús social. "Fomentar-ne la presència és apostar per la integració, per la igualtat d'oportunitats i pel reforç de la nostra comunitat", resa el document.
El PP badaloní considera que cal consolidar el català entre les noves generacions i entre les persones que venen de fora i demana que les administracions liderin les polítiques d'impuls i de suport a l'ús. En aquesta línia, se signa el suport al Pacte Nacional per la Llengua com a "instrument estratègic" per protegir i incentivar el català. També es reafirma el reconeixement del català com a "element essencial d'identitat i cohesió" al municipi.
L'Ajuntament de Badalona es compromet a impulsar mesures concretes en aquest àmbit. Algunes d'elles són l'ús del català a l'atenció ciutadana i les comunicacions dels serveis públics, el foment de la llengua en l'activitat econòmica i social o el suport a les entitats que promouen l'ús de la llengua. També s'estableix un programa d'acollida lingüística per a persones nouvingudes i la creació d'espais per a l'aprenentatge del català per a joves, famílies i col·lectius específics.
Albiol també assegura que fomentarà l'ús del català en els canals de comunicació públics i que donarà suport a la creació de continguts locals en català a xarxes. De la mateixa manera, diu que desenvoluparà campanyes de sensibilització amb la llengua. La moció del PP ha estat comunicada ja a la Generalitat i el Parlament i entats com Òmnium o Plataforma per la Llengua. "És una iniciativa que no va contra ningú i que ens ha de permetre materialitzar una riquesa cultural que és nostra", ha dit l'alcalde en un missatge a través de xarxes socials.
L'oposició carrega contra Albiol
L'oposició va abandonar el ple de l'Ajuntament de Badalona aquest dilluns acusant Albiol d'"autoritari". El PP va tombar les mocions de la resta de grups, una d'elles la de llengua que presentava ERC. El líder republicà a la ciutat, Àlex Montornès, ha denunciat que Albiol "copia una moció d'ERC per intentar enganyar independentistes" i demana perdó quan li demanen des del PP català.
Al seu torn, la líder dels Comuns a Badalona, Aïda Llauradó, ha dit que a Albiol li ha tocat "tranquil·litzar l'espanyolisme" dient que defensa el català mentre parla en castellà. Per la part del PSC, el regidor Christian Carneado, també en castellà, ha dit que l'alcalde s'ha fet "un gol en pròpia porta": "L'ansietat per passar el rodet a l'oposició l'ha cegat i ara ho paga car".
El PP també respon Albiol
També hi ha hagut reacció del PP català. Els d'Alejandro Fernández han manifestat el seu "ferm rebuig" tant a la política lingüística de la Generalitat i els seus "socis separatistes" com al Pacte Nacional per la Llengua. En un comunicat, la formació ha defensat un model "veritablement bilingüe" que protegeixi català i castellà com a llengües "cooficials", i ha demanat que no s'utilitzin com a "eina de confrontació".