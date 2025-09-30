Pressió badalonina a Albiol perquè faci canviar la postura del PP sobre l'oficialitat del català

Una quinzena d'entitats i associacions de veïns de Badalona han demanat a l'alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol, que pressioni el seu partit, el PP, perquè canviï la postura sobre l'oficialitat del català a Europa. En una carta oberta impulsada per Plataforma per la Llengua, els signants consideren que el batlle badaloní té "una responsabilitat i una oportunitat històriques per defensar el català", atès que el PP europeu reuneix aquest cap de setmana els seus representants a la ciutat que ell presideix.
Tot plegat després que el ple de Badalona aprovés una moció de suport al Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el Govern de la Generalitat. Albiol hi va donar suport, però després se'n va desdir les crítiques de l'espanyolisme.
A la carta, les entitats recorden a Albiol que, en una entrevista recent, va dir que volia millorar la situació del català, però que no sabia "com fer-ho". Per això li fan una proposta "concreta", que pressioni el PP perquè canviï el posicionament sobre l'oficialitat de la llengua a Europa.
Les organitzacions signants lamenten que líders populars com el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, hagi "reconegut" que el PP treballa "activament" per impedir el reconeixement europeu del català. Per això consideren que una cimera com la del cap de setmana a Catalunya (una de les dues jornades se celebra a Barcelona) ofereix a l'alcalde de Badalona "una responsabilitat i una oportunitat històriques" per canviar la postura del PP.
Les entitats recorden a Garcia Albiol que el govern municipal va aprovar "donar suport a les iniciatives que ajudin a fomentar el català" i l'insten a defensar l'oficialitat de la llengua tenint en compte que "també és oficial" a la Constitució espanyola i que l'oficialitat no restaria estatus a cap altra llengua. "No hi ha cap raó per negar aquesta condició al català", consideren les entitats.
La carta la signen l'Associació Cultural Pont del Petroli, l'Associació de Veïns del barri del Progrés, l'Associació de Veïns del Centre, l'Associació de Veïns de Bufalà, l'Associació de Veïns del Remei, el Club Natació de Badalona, El Círcol, l'Esplai Cra-Crac, la Federació d'AFAS de centres educatius públics de Badalona, la Federació de les Associacions de Veïns de Badalona, la Fundació Salut Alta, la Fundació Ateneu Sant Roc, la Plataforma Anastàsies de Badalona, Plataforma per la Llengua, Plataforma + Verd Urbà, Òmnium Cultural Barcelonès Nord, l'Orfeó Badaloní i la Societat Cultural l'Oliva.