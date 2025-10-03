Salut xifra en un 9% el seguiment de la vaga de metges, mentre els sindicats parlen del 58%

Salut ha xifrat en un 9% el seguiment de la vaga convocada per Metges de Catalunya aquest divendres d'acord amb les dades que han facilitat el 51% de les entitats proveïdores. Aquestes xifres inclouen metges, farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics, bioquímics i personal en formació especialitzada. Per àmbits, la conselleria ha dit que el 4,7% dels professionals de salut mental i addiccions està secundant la protesta; el 6% dels que treballen a atenció hospitalària; el 7,8% dels de l'àmbit de l'atenció intermèdia; el 12,2% dels d'atenció primària i comunitària i el 0,9% dels del transport sanitari. Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha xifrat el seguiment de la protesta en un 58% a tota Catalunya. \r\n