L'AP-7 reobre després de quedar tallada per una manifestació per Palestina en plena hora punta

Les manifestacions arreu del país es concentren de manera majoritària durant el dia d'avui, tot i que el dijous ja se'n visquessin en diversos punts. Per això, a primera hora del matí, manifestants propalestins han tallat l'AP-7. Concretament, ho han fet en el tram a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona i ha arribat a acumular més de sis quilòmetres de retencions.
El tall de la via ha estat d'uns 20 minuts, però a les 8:20 s'ha reobert per fer fluir el trànsit en plena hora punta en direcció Barcelona. Tot i això, es mantenen retencions de 3 quilòmetres per un vehicle avariat.
Durant el dia d'ahir ja es van viure manifestacions multitudinàries, entre les quals, la més destacada fou la de Barcelona, a les Drassanes. Els manifestants volien accedir a la ronda litoral, però els agents policials de la brigada mòbil (BRIMO) els barrava el pas i la tensió va augmentar fins que va haver-hi les primeres empentes i cops de porra.
Durant el dia d'avui es preveuen fortes manifestacions en diferents pobles i ciutats de Catalunya, el dia en què hi ha vaga dels estudiants i el professorat -instat per la CGT- per denunciar l'assalt a la flotilla i el genocidi sobre Palestina.
La política, afectada
Des del vessant polític també va haver-hi afectacions. El primer ple del Parlament del nou curs polític s'havia de viure ahir, però el PSC, ERC, els Comuns i la CUP van forçar la suspensió del ple arran de l'actuació d'Israel amb la Flotilla de Gaza. Una decisió que ha fet aflorar tots els matisos que hi ha entre els grups parlamentaris sobre el genocidi a Palestina.