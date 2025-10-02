L'embargament d'armes a Israel tirarà endavant al Congrés amb el suport de Junts

Junts ha anunciat que votarà a favor de la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Ho farà "en coherència" amb el vot favorable a la proposició de llei de reforma de la llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, que introduïa la figura de l'embargament i el règim jurídic pertinent. A més, la formació presidida per Carles Puigdemont ha afegit que també votarà a favor que el decret llei sobre l'embargament es tramiti al Congrés dels Diputats com a projecte de llei. El Consell de Ministres va aprovar el decret llei dimarts de la setmana passada, i ara l'haurà de validar la cambra baixa. A principis de setembre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava mesures immediates per ajudar a "aturar el genocidi a Gaza, perseguir els seus autors i donar suport a la població palestina". Una d'aquelles mesures era l'aprovació del reial decret per consolidar jurídicament l'embargament d'armes i per establir la "prohibició legal i permanent de comprar i vendre armament, munició i equipament militar a Israel".\r\n