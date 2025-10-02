Tots els matisos de la Flotilla afloren al Parlament

El primer ple del Parlament del nou curs polític entrava aquest dijous en la recta final amb les carpetes del finançament i de TV3 com a protagonistes de la setmana. Però s'ha vist superat pels esdeveniments viscuts a milers de quilòmetres de Catalunya i que han impactat directament en l'activitat de la cambra catalana. El PSC, ERC, els Comuns i la CUP han forçat la suspensió de l'última jornada del ple arran de l'actuació d'Israel amb la Flotilla de Gaza. Una decisió que ha fet aflorar tots els matisos que hi ha entre els grups parlamentaris sobre el genocidi a Palestina.
L'aliança de les esquerres en l'escenari internacional ha estat més visible que mai. A banda de la suspensió del ple, totes quatre formacions han acordat una declaració que no podrà ser llegida al ple perquè no és de caràcter institucional, ja que no ha arribat a la majoria qualificada necessària. Ha estat a causa de l'abstenció de Junts, juntament amb el vot negatiu de PP, Vox i Aliança Catalana. Junts sí que ha participat en el minut de silenci a les portes del Parlament en el qual hi havia representants del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, però no el PP i l'extrema dreta.
L'abstenció de Junts evita la declaració institucional
La declaració aprovada a la junta de portaveus s'articula en cinc punts on es trasllada la condemna per les accions del govern d'Israel i es demana l'alliberament "immediat i incondicional" de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, així com de la resta de membres de la Flotilla. També es demana a la Generalitat i a l'Estat que s'activi la "protecció diplomàtica" i les actuacions necessàries en favor dels detinguts. I aquesta és la part del text en la qual Junts s'ha mostrat favorable.
Però, per què la formació independentista no ha acabat votant la declaració? Junts està d'acord amb aquests dos punts, però discrepa sobre els altres tres. La part de la declaració refusada pel partit de Carles Puigdemont diu que el Parlament s'adhereix a les concentracions convocades i que la cambra catalana manifesta el rebuig i la condemna al "genocidi" i als atacs contra la població civil. Mònica Sales ha reiterat que el seu partit dona suport als punts que mostren suport als integrants de la Flotilla i que demanen l'actuació diplomàtica dels governs català i espanyol, mentre que també ha insistit en l'alliberament dels ostatges israelians de Hamàs, cosa que no apareix a la declaració del Parlament.
Per altra banda, la portaveu de Junts ha lamentat que "no s'ha aturat cap ple per la guerra a Ucraïna o a Gaza" i que es faci ara per aquests fets. Sales ha centrat les crítiques amb el PSC, a qui ha acusat de "deixar-se estirar" pels Comuns i Ada Colau, mentre que també ha retret a Salvador Illa que no suspengui el viatge a Itàlia en contrast amb la decisió presa al Parlament. Illa sí que ha suspès la conferència que tenia prevista aquesta tarda a la universitat La Sapienza.
El PP també s'ha unit a les crítiques per la suspensió "surrealista" del ple i ha acusat els impulsors de "lesionar" els drets dels diputats i de la ciutadania. Dimarts, els populars van fer costat al minut de silenci a l'hemicicle, però van advertir també que no estaven d'acord en els arguments avalats per la majoria. El partit no considera que la massacre d'Israel a Gaza es pugui considerar un genocidi, i insisteixen també a fer constar l'atemptat de Hamàs del 7 d'octubre en totes les mostres de rebuig al conflicte a Palestina.
Crítiques de l'esquerra a Junts
L'esquerra, més enllà de condemnar l'actuació d'Israel, ha centrat les crítiques en el paper de Junts. La CUP ha presentat un recurs d'empara a la mesa del Parlament en defensa de la presidenta del grup parlamentari, Pilar Castillejo, retinguda a hores d'ara per l'exèrcit israelià. Els anticapitalistes han denunciat "traves" de la formació independentista per evitar la suspensió del ple: "Denunciem el paper de Josep Rull i de Junts, que no ha estat a l'altura d’aquesta situació tan greu", ha dit Su Moreno, portaveu de la CUP. Rull ha detallat que va estar en contacte amb Castillejo fins moments abans de la detenció i que treballarà pel seu alliberament.
Des del PSC, Ferran Pedret ha lamentat el "bloqueig" de Junts perquè la declaració pogués ser institucional i ha defensat que calia suspendre el ple per "preservar els drets de tots els grups". El portaveu socialista ha recordat que és especialment preocupant que una presidenta de grup parlamentari es trobi entre els detinguts i que l'activitat parlamentària no podia dur-se a terme amb normalitat mentre "s'estén la preocupació" sobre l'estat dels integrants de la Flotilla. "A Junts li costa molt entrar en aquests debats i voldríem que el consens fos més gran", ha sentenciat, mentre que ha receptat "empatia i humanitat". Els Comuns, des de la seva seu, també han criticat el posicionament de Junts.