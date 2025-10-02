El Parlament suspèn el ple per l'assalt a la Flotilla de Gaza

El Parlament ha suspès el ple d'avui com a mostra de protesta a l'assalt de l'exèrcit d'Israel a la Flotilla de Gaza, que es va produir dimecres a la nit. Així ho han acordat la mesa i la junta de portaveus en una reunió d'urgència a primera hora del matí. El ple va arrencar, de fet, amb un minut de silenci en contra del genocidi del govern d'Israel, i se suspèn també per les conseqüències del conflicte a Palestina en una jornada carregada de mobilitzacions. La decisió de suspendre el ple ha estat acordada per la majoria progressista de la cambra, amb el PSC, ERC, Comuns i la CUP. La mesa ha reclamat "agilitat diplomàtica" per alliberar la diputada cupaire, Pilar Castillejos, que es troba entre els detigunts pel govern de Benjamín Netanyahu. \r\n