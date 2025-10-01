El Parlament evidencia els dos ritmes del finançament

Mentre el nou finançament es troba bloquejat a Madrid, el Parlament fa petits passos per preparar la Hisenda catalana si els canvis legislatius acaben duent-se a terme. La cambra catalana ha aprovat el decret per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Ara bé, el ple també ha servit per constatar un cop més que els republicans van perdent paciència mentre l'acord pel finançament, reflectit en l'acord d'investidura de Salvador Illa, no avança.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha defensat que el decret dota de plena autonomia l'Agència Tributària de Catalunya en matèria de personal i establint la figura del contracte programa com a instrument de governança. "És el primer pas per dur a terme el finançament singular", ha dit Romero, que ha refermat la "voluntat d'autogovern" de la Generalitat amb l'objectiu de gestionar els impostos estatals "que es vagin delegant progressivament". En aquest sentit, Romero ha admès que calen canvis legislatius al Congrés, però que mentre no es produeixen, cal preparar la Hisenda catalana.
Romero ha defensat que el decret llei fa que l'Agència Tributària catalana pugui "caminar al ritme" del futur model de finançament i que pugui assumir el canvi de recaptar 5.000 milions d'euros a fer-ho amb 30.000. En paral·lel, ha insistit en la necessitat de comptar amb més personal i ho ha exemplificat recordant que l'òrgan tributari català no té ni un sol informàtic i menys de 30 inspectors tributaris. La consellera d'Economia ha agraït a ERC la feina feta fins ara i també l'acompanyament dels comuns en "l'ambició" del nou finançament.
A ERC se li acaba la paciència amb el finançament
Però l'ambició de la formació republicana xoca cada cop més amb la falta d'avenços. Albert Salvadó, diputat d'ERC, ha dit que aquest decret ha de ser el primer pas de la transformació de l'Agència Tributària catalana, però que no pot treballar a partir de l'acord "aigualit" entre el PSC i el PSOE en l'última comissió bilateral. En contraposició, el diputat republicà ha recordat que l'acord d'investidura era "explícit" sobre el principi d'ordinalitat i sobre els límits de la solidaritat territorial. Salvadó també ha defensat la importància de la proposta al Congrés perquè Catalunya recapti l'IRPF.
Per la part de Junts, Toni Castellà ha considerat que la proposta de la Generalitat "és una broma" malgrat que finalment el partit s'ha abstingut. El diputat independentista ha lamentat que a hores d'ara "només hi ha la promesa de potser recaptar una mica d'IRPF a partir del 2028" i ha donat la raó a ERC per "enfadar-se": "És una aixecada de camisa", ha considerat. Al seu torn, el PP, Vox i Aliança Catalana han estat les úniques formacions que han votat en contra de la mesura.
Amb l'aprovació del decret, el Govern d'Illa dona compliment al seu compromís fruit de l'acord amb ERC de finals de juliol per modificar el règim jurídic de l'ATC per adaptar-lo als nous requeriments derivats del desplegament del nou sistema de finançament singular. És a dir, un pas endavant en el reforç de la Hisenda catalana per tal que en un futur recapti tots els impostos que es generen a Catalunya.