Tots els equilibris del tàndem Sánchez-Illa per al finançament

L'acte polític de la
Festa de la Rosa d'aquest diumenge a la Pineda de Gavà estava a punt d'acabar, i encara no s'havia fet cap referència al gran elefant a l'habitació per als governs català i espanyol. Després d'una setmana marcada per les tensions amb el Ministeri d'Hisenda, que no veu clar que la Generalitat assumeixi el 100% de l'IRPF, i dels intents de Salvador Illa per evitar fer evidents els grinyols de l'aliança amb la Moncloa, la diada amenaçava de passar per alt una carpeta fonamental. En el tram final del discurs, però, Pedro Sánchez va aprofitar per garantir a Illa que hi haurà un i que serà "bo" tant per Catalunya com per a la resta de territoris de l'Estat. nou model de finançament aquesta legislatura,
Les paraules de Sánchez, que no van formar part del cor de la seva intervenció, centrada a animar la militància davant dels embats de la dreta -personificada en
José María Aznar- o treure pit de l'obra de govern, estaven mil·limètricament calculades. Un gest per al principal puntal polític i territorial -el PSC d'Illa-, sense utilitzar l'adjectiu "singular" i amb poques concrecions en matèria de fiscalitat o ordinalitat, en un moment en què les negociacions amenacen d'encallar-se per les reticències del Ministeri d'Hisenda. La ministra, María Jesús Montero, no veu gens clar que la Generalitat assumeixi el 100% de l'IRPF, tal com van pactar els socialistes amb ERC, defensa el Govern i ha avalat la direcció del PSOE.
En aquest joc d'equilibris protagonitzat per Sánchez també hi juga Illa, que combina el compromís amb el finançament singular amb les bones paraules per a la ministra Montero. El president està plenament compromès amb l
'estratègia de la col·laboració amb la Moncloa i defuig cap mena de confrontació, per subtil que pugui ser. Per això, després que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, constatés que la proposta del Govern xoca amb els plantejaments que surten d'Hisenda, o que el mateix president, acompanyat de patronals i sindicats, reclamés a Madrid més "concrecions" i "avenços", Illa aprofitava una visita a Madrid per negar tensions i defensar Montero, convidada a la Diada a la capital espanyola.
Gest per a Illa i ERC
En un moment de fragilitat de Sánchez, Illa
no vol contribuir a la inestabilitat o ser un maldecap per al president espanyol. A Palau, a més, saben que tenen bona entrada amb Sánchez i capacitat per despenjar el telèfon si cal desencallar alguna qüestió. Per això no els preocupa que Montero -pendent de les eleccions andaluses- pugui tenir poques ganes de fer passes decidides en relació amb el finançament, carpeta que utilitza el PP per erosionar el PSOE, i especialment sensible a Andalusia. Tampoc hi donen massa importància al PSC, perquè l'acord pel finançament, sostenen a Pallars, va més enllà de noms propis. Sigui com sigui, qui sí que vol que hi hagi moviments és ERC, que ja ha activat el rellotge al Congrés perquè el PSOE voti a favor d' habilitar la Generalitat per recaptar l'IRPF.
Els republicans posen el focus en el govern espanyol. "En allò que depèn d'ell, Illa ha fet passos, però dona pel que dona", deia Ester Capella
en una entrevista a Nació . Sense concrecions, no hi haurà pressupostos ni a Catalunya -on els vots d'ERC són decisius- ni a Espanya -on és pràcticament impossible que Sánchez pugui alinear totes les demandes dels socis-. En aquest context, les paraules de Sánchez s'han d'interpretar com un gest de compromís per a Illa, amb la mirada posada també als socis independentistes. " Ja toca renovar el finançament", va dir davant la plana major dels socialistes catalans. I es farà aquesta legislatura, va afegir. Amb quins vots? Això està per veure, perquè primer haurà d'alinear el seu govern i la majoria de la investidura, poc operativa en els darrers temps.
Salvador Illa i Pedro Sánchez, avui a la Festa de la Rosa
No incomodar més del compte
Sánchez es veu amb cor de verbalitzar que hi haurà una reforma del finançament abans d'acabar el mandat el 2027 per ajudar el seu principal aliat, però no encara de fer concrecions en alguns dels punts clau. Un és el principi d'ordinalitat, que la Generalitat defensa, però el govern espanyol no assumeix. Tampoc concretar quants recursos posarà l'Estat en el sou sistema, per tal que ningú hi surti perdent. La xifra que hi ha sobre la taula és de
20.000 milions d'euros anuals, tal com va avançar . L'altra és l'habilitació a la Generalitat perquè recapti el 100% de l'IRPF, que preocupa Montero i que s'haurà de debatre al Congrés en les pròximes setmanes. Nació
El president espanyol necessita que al PSC li vagi bé a Catalunya, però tampoc pot perjudicar la seva ministra i candidata a Andalusia abans de començar la cursa electoral. En aquest panorama, tant Sánchez com Illa han de fer
tots els equilibris possibles per defensar els acords signats, fer prou avenços per satisfer ERC, però no tensar excessivament la situació entre les dues parts negociadores. Sánchez té en joc l'estabilitat al seu govern i a Catalunya, i Illa la seva aposta per la fidelitat amb la Moncloa com a millor via per aconseguir fruits.