Els sindicats independentistes de Catalunya, Euskadi i Galícia convoquen vagues generals pel boicot a Israel el 15 d'octubre

La Intersindical, Solidaritat dels Treballadors Bascos (ELA) i la Confederació Intersindical Gallega (CIG), tres sindicats sobiranistes de Catalunya, el País Basc i Galícia, han convocat una vaga general el pròxim 15 d'octubre per reclamar el dret d’autodeterminació del poble palestí. La Comissió General del Treball de Catalunya (CGT) també s'ha sumat a la convocatòria, que s’estén als treballadors de tots els sectors productius del país.
D'altra banda, CCOO i UGT han anunciat una convocatòria de vaga parcial el mateix dia per manifestar la seva condemna al "genocidi a Palestina”. En concret, les aturades que proposen seran de dues hores i estaran repartides en tres torns de treball, el primer de 10 a 12 hores, el segon de 17 a 19 hores i el darrer de 2 a 4 hores. Les dues organitzacions asseguren que l'objectiu d'aquest model és facilitar que els treballadors s’hi puguin adherir.
La Intersindical, la CNT, l'ELA i la CIG reclamen que Israel "cessi el sistema d’apartheid i d’ocupació de terres" a tota Palestina. Alhora, reclamen als governs autonòmics, a l’executiu espanyol i a la Comissió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel.
Els sindicats titllen Israel de "genocida" i consideren que cal el compromís de totes les institucions per posar fi als vincles militars, comercials i diplomàtics. "Cal aturar amb urgència el genocidi, però també impedir que Israel continuï usurpant terres, desplaçant la població local i perseguint tot un poble", afirma La Intersindical en un comunicat.
El genocidi a la Franja de Gaza contra el poble palestí ha fet confluir les tres organitzacions en la necessitat de mobilitzar-se per exigir mesures polítiques i econòmiques "reals i efectives". "Ni un euro de la classe treballadora pot anar a parar a mans de cap interès d’Israel, ni els governs ni les empreses han de comprar ni vendre res a Israel", han expressat.
En aquesta línia, han exigit l’aplicació del dret internacional, en concret, el dret d’autodeterminació dels pobles, a tota Palestina, i que es garanteixi el dret al retorn de totes les persones refugiades. Amb l'objectiu de fer sentir aquestes demandes, La Intersindical, ELA i la CIG han convocat aturades del pròxim 15 d’octubre a Catalunya, el País Basc i Galícia. "La mobilització i la pressió social han de ser determinants per forçar mesures contra l’Estat d’Israel", asseguren.
La Intersindical, ELA i la CIG han compartit durant els darrers anys diverses iniciatives, reflexions i estratègies des del d'una "perspectiva sobiranista i de classe". Els tres sindicats defensen del dret a decidir i la prioritat dels marcs laborals i socials propis com a àmbits de lluita per millorar les condicions de feina dels treballadors.