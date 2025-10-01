Entre Barcelona i Sant Joan Despí trobem un lloc curiós: Can Vidalet, l’estació ubicada a dues comarques alhora.
A Catalunya podem trobar estacions amb localitzacions molt curioses, com la de Maçanet - Massanes, que com diu el seu nom, dues andanes es troben a Maçanet de la Selva i una a Massanes. O a l’estació de Cabrera de Mar - Vilassar de Mar, que depenent de la porta del tren per on baixis sortiràs a un municipi o a l'altre.
Com explica la Municipèdia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un dels exemples més estranys no es troba a Rodalies, sinó al metro de Barcelona, a l'L5.
L'estació de Can Vidalet, anomenada així pel barri d'Esplugues de Llobregat on es troba, no està tota dins d'aquesta ciutat del Baix Llobregat. Una de les andanes dona a l'Hospitalet de Llobregat, que està al Barcelonès. A més, només un accés de l'estació es troba íntegrament a Esplugues. Tot i que és subterrani, la línia divisòria que divideix els dos municipis se situa justament en l'eix transversal del metro.
Així, podem dir que, depenent des d'on surtis, et trobaràs en una comarca o a l'altra.