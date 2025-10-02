Desallotgen la casa ocupada Ca l'espina a Gràcia

Els Mossos han desallotjat la finca Ca l'espina del barri de Gràcia de Barcelona. Sis joves han estat denunciats per ocupació i desobediència. A les 13:30 hores els antiavalots han fet sortir tres noies i un noi després de retirar tot el material que els ocupes havien posat a portes i finestres per blindar l'edifici. Els propietaris de l'edifici, la immobiliària Bojous, s'han desplaçat fins al punt i han desmentit que siguin un fons voltor que especuli o negociï amb pisos turístics.
Una cinquantena de persones s’havien concentrat a primera hora del matí davant l’edifici per evitar el desallotjament, als quals s’havien unit un centenar més procedent d’una manifestació proPalestina. Més tard de les nou han arribat els furgons dels antiavalots. Almenys mitja dotzena han apartat les jardineres del carrer Astúries i han avançat pel carrer.
Els manifestants, alguns dels quals encaputxats i amb el rostre tapat, han fugit corrents i han mogut contenidors. Un petit grup s’ha intentat amagar en una fruiteria, però els Mossos els han tret fora i hi ha hagut un petit estira-i-arronsa. Finalment, els protestants han abandonat la zona i els agents han col·locat els contenidors al seu lloc i han retrocedit amb els furgons fins a col·locar-se davant de l’immoble. Els manifestants han recorregut els carrers de Gràcia durant una estona i cap a les onze del matí s’ha dissolt la protesta.
Una noia enganxada amb formigó
Efectius antiavalots dels Mossos han treballat des de les deu del matí per desbloquejar portes i finestres i assegurar l’edifici. La finca, que està al carrer Astúries, té quatre plantes i fa cinc anys que està ocupada. El grup de màquines de la Brimo ha treballat durant hores amb radials, maces i altres eines i han usat una grua per accedir a les plantes superiors. Pocs minuts després de la una del migdia han pogut assegurar l’immoble i entrar a l’interior. Han localitzat tres noies i un noi que encara hi havia a la tercera planta i que han estat identificats.
Fonts policials han explicat que hi ha una cinquena persona que ha unit el braç esquerre a un bidó de formigó i que, per ara, no s’ha pogut desallotjar. En paral·lel, efectius de la unitat de muntanya del cos han despenjat de la façana la noia lligada amb un arnès, tal com ja van fer els ocupes del Kubo i la Ruïna. Els Mossos han informat que aquests sis joves quedaran denunciats per ocupació i desobediència.
En aquesta intervenció hi ha participat efectius de Seguretat Ciutadana, de la Brimo, de la unitat de drons, de la de muntanya i també un helicòpter que ha sobrevolat la zona mentre ha durat la mobilització ciutadana que ha tingut lloc a primera hora del matí.
Els propietaris neguen ser especuladors
La immobiliària propietària de Ca l’espina és una empresa familiar que regenten un matrimoni i el seu fill i que s’anomena Bojous. Joan Fradera, el propietari del negoci, ha explicat que tot i que se’ls consideri grans tenidors perquè tenen una vintena de pisos a Barcelona, no es dediquen a l’especulació ni tenen pisos turístics. “Oferim lloguers assequibles, no tenim cap pis buit”, ha insistit.
Ha relatat que l’any 2019 van comprar l’edifici a dues germanes de Gràcia que feia anys que el tenien buit i que la seva voluntat era reformar-lo i fer-hi habitatges de lloguer assequibles. Malauradament, ha relatat l’home, quan estaven pendents que l’arquitecte fes el projecte d’obres, la finca va ser ocupada per una quarantena de persones. “Vam trucar a la policia, però no hi van poder fer res”, ha lamentat.
Ha afirmat que van aconseguir que els baixos quedessin alliberats i ha dit que van decidir que un noi que és família seva hi visqués per tenir els ocupes vigilats. Aquest home ha explicat que a l’edifici hi viuen una desena de persones i que li han fet la vida impossible. Alhora, els propietaris ha denunciat que han patit assetjaments i que els ocupes han fet pintades a l’oficina de la immobiliària, han trencat vidres del local i, fins i tot, els han anat a increpar a casa. L’esperança de Fradera és que amb la intervenció d’aquest dijous el malson “s’acabi” i que puguin recuperar la finca.