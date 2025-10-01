Un de cada quatre usuaris de patinet elèctric a Barcelona se salta semàfors o no respecta els passos de vianants. Així es desprèn del cinquè Baròmetre del RACC de la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que ha analitzat el comportament de 800 usuaris, 600 dins la ciutat i 200 als accessos. Segons l'estudi, el 95% dels conductors porta casc, però un 40% circula per la vorera o en direcció contrària i la majoria no respecta les limitacions de velocitat quan aquestes són de 10 km/h. De fet, el 22% dels enquestats reconeix haver estat sancionat i una quanta part de les multes estan vinculades amb excessos de velocitat. Per altra banda, el 90% ha admès que desconeix que a partir del 2026 serà obligatori disposar d'assegurança.\r\n