El Mondiacult 2025 de Barcelona situa la cultura al centre del desenvolupament sostenible

Els ministres de cultura d’arreu del món que han participat del Mondiacult 2025 a Barcelona han signat aquest dimecres un document de compromís que aposta per la creació d’espais culturals “segurs” que fomentin el diàleg i la cohesió social i contribueixin a reduir la “violència” i a construir una “pau duradora”. Els ministres de 150 països han constatat que la cultura s’ha de considerar com un “objectiu independent” en el futur marc de desenvolupament després de 2030 pactat pels estats membres a les Nacions Unides. Les delegacions han afirmat que només amb “accions col·lectives” podran avançar de forma “coherent” i “eficaç” per forjar futurs més “resilients i inclusius” on la cultura sigui “part integrant del desenvolupament humà”.
El Mondiacult 2025 va donar el tret de sortida aquest passat dilluns. En la cloenda d'aquesta conferència mundial, les delegacions han acordat per unanimitat que la UNESCO, els estats membres, membres associats i les parts interessades “enforteixin i adaptin les seves polítiques culturals segons els desafiaments contemporanis”. Així mateix, també es vol que integrin la cultura “plenament” en el desenvolupament pacífic i sostenible i en les pròximes agendes.
En aquesta edició de la conferència mundial s'han introduït dos eixos de treball específics: la intel·ligència artificial i la cultura de la pau. Sobre la IA, les conclusions de les jornades culturals de la UNESCO parlen de promoure l’ús, el desenvolupament i la gestió responsable dels sistemes de la IA que es basen en drets humans. També detalla que siguin “ètics, fiables, transparents, segurs, sostenibles i inclusions”. “Que abordin les bretxes que afecten temes com la igualtat de gènere”, han afegit.
Sobre la cultura de la pau, han parlat de promoure espais culturals “com entorns segurs i accessibles” que fomentin el diàleg, la cohesió social i el sentit de la pertinència i contribueixin “a reduir la violència” i a “construir una pau duradora”. També es parla de diàleg intercultural, intergeneracional i interreligiós, prevenció i resolució de conflictes i recuperació després de les crisis. El text acordat també insisteix a lluitar contra el racisme, la discriminació i els prejudicis que amenacin la llibertat artística, la llibertat d’expressió, la diversitat i el patrimoni cultural.
Les conclusions parlen dels drets culturals com a drets humans i aposta per reconèixer, protegir i promoure el dret humà de participar en la vida cultural i de fomentar l’accés, el gaudi i el benefici de la cultura i el patrimoni cultural. En aquest apartat s’inclou, també, l’entorn digital i l’imperatiu ètic, social i econòmic.
D'altra banda, s'ha parlat del reconeixement de cultures i llengües de comunitats locals, minories i grups vulnerables. En aquest sentit, es proposa la preservació i salvaguarda de la diversitat cultural i lingüística i les expressions culturals. Es demana un especial reconeixement de les cultures i llengües dels Pobles indígenes, persones afrodescendents i dels qui pertanyen a comunitats locals, minories i grups vulnerables.
I, en el terreny de l’economia cultural, els ministres de cultura s’han compromès a enfortir, dins els marcs internacionals i nacionals, la mobilitat nacional, regional i internacional dels artistes i professionals de la cultura. També a donar suport a les institucions culturals i infraestructures com a facilitadors de l’economia cultural, fomentant ecosistemes creatius, la innovació i el desenvolupament comunitari inclusiu. En aquest sentit, també s’ha demanat la protecció dels artistes, els treballadors i institucions culturals en situacions de conflicte, catàstrofe o desplaçament forçat.
La clausura del Mondiacult
El plenari ministerial de clausura ha comptat amb la participació de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, després de la seva absència en l’arrencada del Mondiacult. Aquesta conferència mundial ha reunit més de 160 delegacions ministerials de tot el món, un centenar de sessions temàtiques i esdeveniments paral·lels. Durant tres dies han participat més de 2.500 persones, entre ministres de cultura, delegacions governamentals, professionals de la cultura, artistes, acadèmics, investigadors i representants de la societat civil.
Urtasun celebra “l’èxit” del Mondiacult 2025
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha tancat el Mondiacult 2025 amb una roda de premsa en què ha sentenciat que ha estat un “èxit d’assistència” i ha aplaudit el nivell dels debats, l’ambició del text final i la declaració final adoptada. “Com a Espanya no podem estar més orgullosos d’haver estat els amfitrions”, ha conclòs.
Urtasun ha explicat que els ministres d’arreu del món marxen amb el convenciment que els drets culturals han de ser el “motor de les polítiques públiques del futur”. En aquest sentit, ha afirmat que els participants del Mondiacult s’han conjurat perquè la cultura sigui un objectiu específic de “l’agenda post-2030”. “Volem que la cultura sigui un objectiu específic de la pròxima agenda de 2030”, ha insistit.
Per la seva banda, el subdirector general de la UNESCO, Ernesto Ottone, ha celebrat el multilateralisme que s’ha vist en aquestes jornades. “El multilateralisme juga un rol, contràriament a les veus que un sent”, ha afirmat. Ottone també ha apostat pel "retrobament".