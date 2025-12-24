Jaume Collboni fitxa una extinenta d'alcaldia d'Ada Colau

Fitxatge sorpresa de Jaume Collboni. L'alcalde de Barcelona incorporarà al govern municipal una extinenta d'alcaldia d'Ada Colau. És Laura Pérez, qui va ser responsable de l'àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI l'últim mandat de Colau al consistori.
Pérez serà la gerent del Districte 11, el projecte que recupera l'alcalde socialista per cooperar amb les ciutats palestines afectades pel genocidi d'Israel. Així ho ha avançat Rac1 aquest dimecres. Laura Pérez va ser regidora del districte de Sants-Montjuïc i secretària general de Podem a Barcelona entre el 2018 i el 2021.
El Districte 11
L’Ajuntament de Barcelona, en el seu compromís solidari amb les ciutats de Palestina, va anunciar l'agost passat que convertirà aquestes ciutats en el districte 11 de la capital catalana. La iniciativa reprèn una de les propostes simbòliques més destacades de l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall als anys 90: convertir en districte 11 de la ciutat una altra zona vulnerable o en guerra per cooperar, com va passar amb Sarajevo durant la guerra dels Balcans.
La iniciativa, que ha anunciat Collboni des d’un campament de refugiats palestins a Amman, la capital de Jordània, arriba per remarcar el trencament de relacions de l'Ajuntament amb Israel que es va fer al maig i per apostar per una ferma ajuda i solidaritat amb els territoris palestins que continuen sent bombardejats per Israel. Així, l'aposta simbòlica de Collboni pretén consolidar la cooperació entre les ciutats.
Què implicarà aquesta iniciativa? “No només es tracta de fer aportacions puntuals, sinó d’estructurar la cooperació a mitjà termini. Cal pensar en la reconstrucció de les ciutats, però també en la qualitat de vida dels refugiats”, ha explicat Collboni. Segons ha explicat l’alcalde, l’Ajuntament crearà una estructura estable dins de l’organigrama municipal, assimilable a la dels 10 altres districtes de Barcelona, amb un gerent i personal municipal.