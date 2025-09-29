«Que cessin els bombardejos»: Sánchez i Illa converteixen la Conferència de la Unesco en un clam contra el genocidi

Durant tres dies, Barcelona acollirà la seu de la Mondiacult, la Cimera Mundial de la Unesco sobre les Polítiques Culturals i el Desenvolupament Sostenible. Un encontre que reuneix més de 160 delegacions culturals del món i que aquest dilluns han inaugurat el president espanyol, Pedro Sánchez, el president Salvador Illa i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Sánchez ha invocat una idea de cultura “no com un guarniment sinó com un compromís amb la dignitat, la llibertat, la memòria i la pau”, citant el poeta palestí Marwan Makhoul quan va dir: “Per escriure una poesia que no sigui política, he d’escoltar els moixons, però per escoltar-los, han de cessar els bombardejos”.
Sánchez ha elogiat Barcelona com “l’escenari perfecte per la missió que té la Unesco, que és elaborar l’agenda global per a la cultura dels propers anys”, subratllant la cultura de la pau i la IA com a elements centrals de les tasques de la conferència a proposta de l’estat espanyol. “La cooperació és més forta que l’aïllament”, ha subratllat Sánchez, en moments en què el multiculturalisme es troba sota setge.
Enfront "la llei del més fort"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat “el diàleg i el multilateralisme” com a instruments enfront la llei del més fort: “No podem permetre el menor pas enrere pel que fa als valors que han cosit les nostres societats” i ha reclamat “que s’aturi el genocidi contra el poble palestí per part d’Israel”. “Que ningú es deixi endur per una falsa idea de victòria. Gaza és avui la derrota del món”, ha afirmat Illa. Ha recordat que aquest 2025 es commemoren els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, que fou clau per impulsar el canvi democràtic.
Illa ha assegurat que “som fills i hereters de la identitat cultural”, posant la llengua catalana com una mostra més de la cultura universal. El president ha fet una crida perquè la cultura sigui també un element essencial de l’estat del benestar, amb el dret a accedir a altres cultures. Illa ha convidat els presents a anar a la Setmana del Llibre en Català que té lloc al passeig Lluís Companys.
El ministeri de Cultura és el que ha organitzat l'encontre. Urtasun ha presentat Barcelona com “un lloc d’hospitalitat que representa tot el que simbolitza el Mondiacult” i ha assegurat que la cultura pot ser un dels valors que transforma el món, abans de donar la benvinguda a la delegació de Palestina, una referència que ha generat un llarg aplaudiment. Ha saludat l’ambaixador de Palestina i li ha expressat el “suport” del govern espanyol al seu poble. Ha considerat la cultura com “molt més que la simple creació, una eina política, d’igualtat i de transformació col·lectiva”, i que ha de comprometre’s davant els grans reptes del món.
El titular d’Exteriors, José Manuel Albares, s’ha referit als atacs que rep la cultura dels qui “volen societats tancades, perquè temen la cultura”, mentre s’escolten ressons de guerra a Gaza i Ucraïna. Ha defensat l’acció exterior d’Espanya com una aposta per la pau, i ha presentat Barcelona, “ciutat multicultural, com la capital universal de la cultura”.
L'esperit de Mosul
Ernesto Ottone, sotsdirector general de la Unesco, ha intervingut per l'absència de la directora general, que no ha pogut assistir. Ottone ha explicat la lluita de la Unesco perquè la cultura sigui un element essencial en els objectius de l'Agenda post-2030 proclamats per l'ONU i ha refermat el compromís per la cultura com "un estri per la pau i pel multiculturalisme, enfront de l'aïllacionisme". "En un món fracturat, la cultura és un instrument per reparar i refer", ha dit, esmentant la reconstrucció de Mosul com una gesta exitosa de la Unesco.
La defensa del multilateralisme ha estat ben present en l’acte d’inauguració. Cal recordar que la Unesco és una de les grans agències de les Nacions Unides. Una ONU sotmesa en aquests moments a una forta pressió per part de les grans potències mundials i que van haver d’escoltar fa uns dies tot un president dels Estats Units, Donald Trump, atacant-la sense miraments. El paper de la cultura en el nou món de la IA és un altre dels reptes que afronta la Unesco, amb la declaració sobre ètica digital que l'agència ha proclamat, que celebrarà a Riad la propera conferència Mondiacult.