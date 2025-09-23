El PSC, ERC, els Comuns i la CUP condemnen el genocidi a Gaza i donen suport a la Flotilla

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimarts una declaració del PSC, ERC, els Comuns i la CUP que "rebutja i condemna" els actes de "genocidi" de l'estat d'Israel a Gaza contra la població palestina. Així mateix, el text també trasllada el suport a la Global Sumud Flotilla i demana al Govern i l'executiu espanyol que "faci totes les accions possibles per protegir" aquesta iniciativa de la societat civil. El text de la declaració, que no ha comptat amb el suport de Junts, "reconeix" l'acció de "protesta pacífica" contra la Vuelta i defensa que "cal impedir la participació d'Israel en esdeveniments esportius o culturals". Fonts de Junts han explicat que no han signat la declaració i s'han abstingut perquè consideren que "no hi ha marc nacional i torna a ser una declaració de part que no entén la crisi en la seva totalitat". Així mateix, el grup parlamentari de Junts afegeix que el genocidi de Gaza només acabarà amb "apostes decidides cap a l'establiment de dos estats".\r\n