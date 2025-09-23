23 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El PSC, ERC, els Comuns i la CUP condemnen el genocidi a Gaza i donen suport a la Flotilla

  • Diputats del PSC, ERC, els Comuns i la CUP presenten la declaració sobre Gaza -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2025 a les 13:50
Actualitzat el 23 de setembre de 2025 a les 13:51

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimarts una declaració del PSC, ERC, els Comuns i la CUP que "rebutja i condemna" els actes de "genocidi" de l'estat d'Israel a Gaza contra la població palestina. Així mateix, el text també trasllada el suport a la Global Sumud Flotilla i demana al Govern i l'executiu espanyol que "faci totes les accions possibles per protegir" aquesta iniciativa de la societat civil. El text de la declaració, que no ha comptat amb el suport de Junts, "reconeix" l'acció de "protesta pacífica" contra la Vuelta i defensa que "cal impedir la participació d'Israel en esdeveniments esportius o culturals". Fonts de Junts han explicat que no han signat la declaració i s'han abstingut perquè consideren que "no hi ha marc nacional i torna a ser una declaració de part que no entén la crisi en la seva totalitat". Així mateix, el grup parlamentari de Junts afegeix que el genocidi de Gaza només acabarà amb "apostes decidides cap a l'establiment de dos estats".

Et pot interessar