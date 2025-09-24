Felip VI evita parlar de «genocidi» a l'ONU: «Exigim que aturin ja aquesta massacre»

El rei Felip VI ha implorat des de la tribuna de l'ONU al Govern d'Israel que "detingui la massacre" a Gaza, fets que ha considerat d'"actes aberrants" que "repugnen a la consciència humana i avergonyeixen al conjunt de la comunitat internacional", tot i que no cita el terme genocidi, que sí que empra el govern espanyol.
En línia amb la Moncloa, ha defensat que "no podem guardar silenci, ni mirar cap a un altre costat, davant de la devastació; davant de tantes morts entre la població civil; o davant de la fam i el desplaçament forçós de centenars de milers de persones", ha assenyalat.
El rei ha volgut refutar les acusacions d'antisemitisme que ha realitzat el govern de Benjamin Netanyahu arran de la decisió del govern de Pedro Sánchez d'imposar l'embargament d'armes a Israel, reivindicant que "Espanya és un poble profundament orgullós de les seves arrels sefardites".
Per tant, "quan parlem al poble d'Israel, estem parlant a un poble de germans". De fet, ha afegit, va ser aquest "el principi inspirador de la llei per la qual, el 2015 i amb ampli consens, es va concedir la nacionalitat espanyola als descendents dels jueus sefardites originaris d'Espanya". Segons el Govern, 72.000 persones van rebre la nacionalitat per aquesta via.
"Per això ens dol tant, ens costa tant comprendre el que el govern israelià està fent a la Franja de Gaza", ha assegurat el monarca, que ha estat l'encarregat d'obrir la segona jornada de l'Assemblea General. "Per això clamem, implorem, exigim: detinguin ja aquesta massacre. No més morts en nom d'un poble tan savi i tan antic, que tant ha sofert al llarg de la Història", ha reclamat davant dels mandataris presents, entre ells el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
"L'execrable terrorisme de Hamàs"
En aquest punt, ha recalcat que Espanya condemna "rotundament l'execrable terrorisme de Hamàs i especialment aquella matança brutal del 7 d'octubre de 2023 contra la població israeliana", igual que reconeix "el dret d'Israel a defensar-se".
Però "amb la mateixa fermesa, demandem que el govern d'Israel apliqui sense reserves el Dret Internacional Humanitari a tota Gaza i Cisjordània". "Exigim que l'ajuda humanitària arribi sense dilacions, un alto el foc amb garanties i l'alliberament immediat de tots els ostatges que encara reté Hamàs amb tanta crueltat", ha afegit.
La solució dels dos estats
D'altra banda, ha instat la comunitat internacional a "assumir la seva responsabilitat per fer realitat al més aviat possible una solució viable que contempli l'existència dels dos estats".
Per a ell, el reconeixement de Palestina "per un nombre creixent" d'estats membre de l'ONU "ha d'ajudar a aconseguir una pau regional justa i definitiva, basada en l'aplicació de les resolucions de Nacions Unides i també en el reconeixement universal de l'Estat d'Israel".