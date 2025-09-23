Trump presumeix d'haver «posat fi a set guerres» i carrega contra els països que reconeixen Palestina

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra els països que han optat per reconèixer l'estat palestí i ha expressat que "no podem oblidar el 7 d'octubre; [...] la recompensa seria massa gran per a Hamàs i les seves atrocitats", durant el seu discurs davant l'assemblea general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que se celebra a Nova York.
Trump ha començat apuntant que el món, ara fa sis anys -quan ell era president durant el primer mandat- es caracteritzava per un clima de "pau i prosperitat". Després del seu primer mandat, ha sostingut que la presidència de Joe Biden va situar els EUA en un estat "dèbil, ingovernable i radical".
Els conflictes al món
Sobre Israel i Palestina el mandatari nord-americà ha lamentat que Hamàs hagi rebutjat "repetidament" les seves ofertes d'alto el foc, ignorant per complet els atacs d'Israel en territori palestí. A banda de carregar durament contra els països que han reconegut l'estat palestí, Trump ha dit que el missatge que cal promoure és el de l'alliberament dels ostatges.
L'altre gran conflicte obert és Ucraïna. Lluny de condemnar les decisions del president rus, Vladímir Putin, el president estatunidenc ha reconegut que es pensava que posar fi a la guerra d'Ucraïna seria més senzill. En aquest sentit, ha manifestat que els EUA estan "llestos" per imposar "una ronda d'aranzels molt agressius" contra Moscou. Ha exigit a Europa i a la resta d'aliats de l'OTAN que deixin de comprar petroli i gas a Rússia per obtenir el suport dels EUA en les restriccions comercials.
Durant el seu discurs, a més, Trump ha presumit d'haver posat fi a set guerres des de l'inici del seu mandat, suposadament els conflictes entre Cambodja i Tailàndia, entre Kosovo i Sèrbia, la situació al Congo i Ruanda, les tensions entre l'Índia i el Pakistan, el conflicte entre Israel i l'Iran, entre Egipte i Etiòpia i entre Armènia i l'Azerbaidjan. "Ningú ha fet més que jo", ha bravejat.
El líder estatunidenc també ha qüestionat el sentit de la mateixa ONU, a qui ha acusat de limitar-se a pronunciar "paraules buides" i no contribuir a la pau mundial. "He posat fi a set guerres i tot el que m'ha oferit l'ONU ha sigut una escala mecànica i un teleprompter que no funcionen", ha bromejat Trump en una cimera internacional en què els 193 països miren a Gaza per posar fi al conflicte i trobar una solució.
Discurs antiimmigració i contra les polítiques verdes
Durant bona part del seu discurs Trump s'ha centrat a criticar la immigració i ha llançat un missatge a altres països perquè actuïn i deixin enrere la seva política de "fronteres obertes". Conegut també per les seves polítiques contràries a la protecció del medi ambient, el líder nord-americà ha tret pit de la "bona marxa" dels Estats Units en matèria energètica, un factor que ha atribuït a "l'abandonament de les falsament anomenades energies renovables".
Trump, que s'ha referit al canvi climàtic com "una estafa", ha avisat a la resta de països que els combustibles fòssils han de ser la base per mantenir la prosperitat econòmica. "Deixeu de banda l'estafa de l'energia verda, perquè els vostres països fracassaran; i si tampoc atureu l'entrada de gent que no heu vist mai i amb qui no teniu res en comú, els vostres països també fracassaran", ha puntualitzat.
Una assemblea amb el focus en Palestina
El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha inaugurat la 80a Assemblea General de l'organització reivindicant-la com a "guardiana" del dret internacional en una "de patiment humà implacable". "Els principis de Nacions Unides que vostès van establir estan sota setge. Els pilars de la pau i el progrés cedeixen sota el pes de la impunitat, la desigualtat i la indiferència. La fam s'ha convertit en una arma. La veritat és silenciada", ha constatat el portuguès.
Guterres ha condemnat de nou els atacs de Hamàs del 7 d'octubre i ha reiterat que "res pot justificar el càstig col·lectiu al poble palestí ni la destrucció sistemàtica de Gaza". "No hem de cedir en l'única resposta viable per a la pau sostenible a Orient Mitjà: la solució dels dos estats".