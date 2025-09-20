Trump encareix la contractació de talent estranger a les empreses americanes

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat una ordre aquest divendres per imposar una tarifa de 100.000 dòlars per a la sol·licitud del visat de treball H-1B. D'aquesta manera, pretén limitar el contractes de treballs per a estranger que, amb aquest visat i segons l'Administració Trump, permetia a les empreses pagar salaris més baixos i, per tant, contractar estrangers abans que treballadors estatunidencs.
La Casa Blanca afirma que això és una amenaça a la seguretat nacional i el secretari de comerç, Howard Lutnick ha afirmat que “la nostra política és que deixin de portar gent per a llevar-nos el treball”. Per aquest motiu, Trump també demanarà una revisió dels salaris del visat H-1B. L'Administració Trump ha insistit que, fins ara, aquesta dinàmica desincentivava als estatunidencs a triar carreres STEM, és a dir, carreres científiques o d'informàtica.
A quines empreses afectarà la mesura?
Dies després de la polèmica amb Corea del Sud per la batuda migratòria de 475 treballadors en una planta de Hyundai a Estats Units, Trump va anunciar que no volia "espantar o desincentivar la inversió als Estats Units de països o companyies de l'exterior", i que les empreses estrangeres podien portar als seus empleats al país per «un temps» per a capacitar als estatunidencs.
La mesura està en el marc de la política de Trump respecte a la migració irregular als Estats Units i s'espera que afecti, sobretot, les grans empreses del sector tecnològic com Amazon, IBM, Microsoft i Google, les quals utilitzen aquest programa de visat laboral per contractar estrangers.
Ara, el president dels Estats Units anuncia aquesta mesura per limitar la contractació de treballadors estrangers amb el visat H-1B, que actualment costa entre 215 i 780 dòlars depenent si és per sorteig o per formulari. L'any passat es van aprovar 400.000 sol·licituds, la majoria eren renovacions dels visats, i en l'última dècada la majoria d'aquests tipus de visats s'han concedit a persones de l'Índia.