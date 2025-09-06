Centenars de detencions a una fàbrica de Hyundai als Estats Units després d'una batuda d'immigració

Les autoritats d'immigració dels Estats Units han detingut centenars de treballadors, la majoria ciutadans sud-coreans, en unes instal·lacions de Hyundai Motor a Geòrgia com a part d'una investigació sobre pràctiques laborals il·legals.
En concret, la mesura afecta 475 persones, segons ha informat NBC i ha paralitzat la construcció d'una fàbrica pròxima de Hyundai en conjunt amb LG Energy Solution que fabricarà bateries per a vehicles elèctrics.
Per la seva banda, el portaveu del ministeri d'Afers Exteriors de Corea del Sud, Lee Jaewoong, ha rebutjat la batuda i ha assenyalat que els treballadors detinguts eren part d'una "xarxa de subcontractistes" i que eren emprats per a diverses empreses diferents al país.
"Les activitats econòmiques de les empreses d'inversió coreanes i els drets i interessos dels ciutadans coreans no han de ser infringits injustament durant les operacions d'aplicació de la llei dels Estats Units", va criticar el ministeri en un comunicat.
Cap detingut treballa "directament" per a Hyundai
La companyia automobilística ha confirmat l'operació policial a les seves instal·lacions, no obstant això, ha negat que hi hagi detinguts que treballin "directament" per a Hyundai, alhora que ha defensat el seu compromís amb el compliment de "totes les lleis i regulacions a tots els mercats on operem".
En aquest sentit, Hyundai ha designat el seu director de fabricació a l'Amèrica del Nord, Chris Susock, com a responsable de la planta de Geòrgia i també encarregat de fer una investigació per analitzar el compliment de les normes a tots els seus proveïdors.
"Estem revisant els nostres processos per garantir que totes les parts que treballen en els nostres projectes mantinguin els mateixos alts estàndards de compliment legal que ens exigim", afirma la nota.
Aquesta operació s'emmarca en una sèrie de batudes per part d'agents d'immigració en llocs de treball amb la finalitat de complir la promesa del president nord-americà, Donald Trump, d'emprendre l'operació de deportació més gran de la història.
Aproximadament un 5% de la força laboral nord-americana està conformada per migrants indocumentats i la creixent repressió amenaça de destruir centenars de milers de milions de dòlars de producció econòmica.