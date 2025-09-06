Trump critica la multa de Brussel·les contra Google i amenaça amb represàlies

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest divendres la multa multimilionària imposada per la Comissió Europea contra el gegant tecnològic nord-americà Google per pràctiques abusives i ha amenaçat amb represàlies.
"Europa ha imposat avui un multa de 3.500 milions de dòlars (2.950 milions d'euros) a una altra gran empresa nord-americana, Google, desfalcant-la en la pràctica per finançar inversions i ocupacions nord-americanes. Això se suma a les nombroses multes i impostos contra Google i altres empreses tecnològiques", ha manifestat.
Així, ha expressat que "és una injustícia que el contribuent nord-americà no tolerarà!". "Com ja he dit, la meva Administració no permetrà que aquestes accions discriminatòries es mantinguin", ha dit, avisant d'iniciar un procediment davant de l'oficina del representant comercial dels Estats Units.
"Em veuré obligat a iniciar un procediment de la secció 301 per anul·lar les injustes sancions imposades a aquestes empreses nord-americanes contribuents", ha dit, en referència a la sol·licitud d'una investigació sobre si un govern estranger està realitzant pràctiques comercials que perjudiquen l'economia nord-americana i que, si determina que existeixen, pot imposar aranzels addicionals.
El magnat novaiorquès ha recordat que Apple "es va veure obligada a pagar" una altra multa multimilionària que, a parer seu, "no hauria d'haver-se aplicat", i ha proposat que "recuperin els diners". "No podem permetre que això li succeeixi a la brillant i inaudita creativitat nord-americana", ha agregat.
Una multa multimilionària
La Comissió Europea ha multat amb 2.950 milions d'euros al gegant tecnològic nord-americà Google per pràctiques abusives almenys des de 2014 i fins avui en el sector de la tecnologia publicitària (adtech), per exemple per afavorir als seus propis serveis en detriment d'altres proveïdors de la competència que també donen servei a anunciants i editors en línia.
La decisió, que s'esperava des de fa dies, però es va especular amb què va ser ajornada per les tensions comercials entre Brussel·les i Washington, implica que Google ha de posar fi immediatament a aquestes pràctiques contra la competència i, al mateix temps, prendre mesures per evitar conflictes d'interessos inherents al llarg de la cadena de subministrament.