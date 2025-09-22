Catalunya s'ofereix per acollir organismes de l’ONU que es reubiquin per les retallades de Trump

El Govern estudiarà la possible acollida a Catalunya d’organismes de l’ONU que busquen reubicar-se per les retallades del president dels Estats Units, Donald Trump, a l’organització. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha confirmat a l’ACN que “pren nota” de la necessitat d’aquestes organitzacions per trobar noves seus després de diverses reunions a Nova York coincidint amb l’Assemblea General de Nacions Unides. En declaracions a l’ACN, Duch ha defensat Catalunya com una “terra d’acollida” i a Barcelona com un “hub” internacional “molt ben” connectat. “Ho estudiarem i veurem fins a on podem arribar”, ha remarcat.
Duch ja ha confirmat que “ja hi ha hagut contactes a diferents nivells” amb Unicef i altres organitzacions per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el ministeri d’Exteriors espanyol. De totes maneres, ha matisat que han d’estudiar “amb calma” quins “oferiments concrets” es poden fer.
“UNICEF patirà una retallada l'any vinent de més del 20% del seu pressupost i altres organismes de Nacions Unides estan en una situació similar. La retirada de la subvenció dels Estats Units i la retallada de les subvencions d'altres països fan que tot el món de Nacions Unides entri en una situació financera molt complicada”, ha explicat el conseller d’UE i Acció Exterior.
Viatge oficial als EUA
El conseller ha iniciat aquest dilluns la seva primera visita oficial als Estats Units coincidint amb la 80a Assemblea General de Nacions Unides.
El responsable d’exteriors s’ha reunit aquest matí amb Kitty van der Heijden, directora executiva adjunta d’Aliances UNICEF – Giga, amb qui ha abordat el projecte insígnia d’UNICEF i la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) que busca connectar totes les escoles del món a internet i posar fi a la bretxa digital abans del 2030. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Generalitat.
Poc després, Duch s’ha reunit amb Miguel Ángel Moratinos, alt representant de l’Aliança de les Civilitzacions de les Nacions Unides, per tractar la implicació de Catalunya en aquesta entitat que promou el diàleg intercultural i interreligiós i el respecte mutu.
Durant la tarda, el conseller d’UE i Acció Exterior intervindrà en l’acte “i2CAT: ‘Living Labs’ per als Drets Humans. Innovant per al Desenvolupament Sostenible i Inclusiu”, organitzat pel Govern conjuntament amb el Fons de Desenvolupament del Servei Universal de les Telecomunicacions (FDSUT) del Senegal, en el marc de la Cimera de la Ciència de Nova York, un dels principals fòrums internacionals sobre ciència i innovació.
Per acabar la jornada, Duch assistirà a la recepció de l’Ambaixador Representant Permanent davant Nacions Unides, Héctor Gómez, amb la presència del rei Felip VI.